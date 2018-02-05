Газзаев: МОК не пустил наших спортсменов в Пхёнчхан, чтобы сохранить своё лицо

Депутат Госдумы в эфире НСН заявил, что решение Международного олимпийского комитета является «чистым блефом».

Комиссия Международного олимпийского комитета отказалась приглашать на Игры в Пхёнчхан 15 российских спортсменов, дисквалификацию которых ранее отменил Спортивный арбитражный суд (CAS). Соответствующее решение размещено на официальном сайте МОК, пишут RT.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Валерий Газзаев в эфире НСН подчеркнул, что все дисквалификации Международного олимпийского комитета являются безосновательными (слушайте аудио).

«Сегодня они принимают решение исключительно для того, чтобы как-то сохранить своё лицо. Фактически все те дисквалификации, которые принимал МОК, оказались фактически без доказательств чистым блефом. Получается, что сегодня им надо как-то сохранить своё лицо, они подняли допинговый скандал до мирового уровня. Все дисквалификации абсолютно необоснованные, нет никаких объяснений, доказательств, никаких фактов», - заявил НСН депутат.

Напомним, ранее CAS удовлетворил апелляцию 28 российских спортсменов на решение МОК о пожизненной дисквалификации от участия в Олимпиадах. Им также вернули награды, которые они завоевали на Играх в Сочи, сообщает «Русская планета» . Также Спортивный арбитражный суд отменил запрет на участие в Олимпиадах для ещё 11 атлетов из РФ. Однако на Игры в Пхёнчхане дисквалификация всё же сохранится.