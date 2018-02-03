Президент ВОБ: С российским флагом на трибунах МОК ничего не сможет сделать!

РИА Новости

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин в эфире НСН поддержал создание в Корее российского фанатского движения.

Создание в Республике Корея отдельного фанатского движения, члены которого будут болеть за российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде, показывает, что мир спорта не делится только на черное или белое. Такое мнение высказал в эфире НСН президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«Я тоже слышал эту новость. Это отлично! Это говорит, что мир сегодня уже все-таки многополярный и не бывает все только черным или белым. В Лозанне оправдали 28 наших олимпийцев, России снова вернули первое место в командном зачете по итогам зимних Игр в Сочи. И в Корею, несмотря на тот беспредел, который был устроен в отношении наше сборной, все равно едут и спортсмены, и болельщики, и даже организована группа поддержки», - заявил собеседник НСН.

Шпрыгин отметил, что Олимпийские игры в Пхенчхане не останутся и без поддержки российских фанатов.

«Такого масштаба событие как Олимпийские игры в любом случае не останется без внимания российских зрителей. И то, что сборная России не останется без нашей поддержки, было ясно с самого начала. Конечно, мы поедем в Пхенчхан поддержать ребят. С флагами и с атрибутикой. Никто на рекомендации Международного олимпийского комитета там обращать внимание не будет», - сказал глава ВОБ.

Говоря о «рекомендациях МОК», Александр Шпрыгин имел в виду правила для спортсменов, которые запрещают нашим олимпийцам использовать национальный флаг, прилюдно петь гимн, а также называть себя «российским спортсменом». В отношении болельщиков на ОИ действует обычное законодательство, то есть разрешено все, что не запрещено.

«Можешь поддерживать команду как хочешь, пока другим это не мешает. Может что угодно МОК говорить, но у него нет полномочий в отношении простых рядовых граждан и болельщиков из России. Те болельщики, которые туда поедут, поддержат нашу сборную. Даже если кому-то не понравится, что мы будем болеть с российской символикой и атрибутикой, то законодательно против этого ничего будет невозможно применить», - заключил Александр Шпрыгин.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, гимнастка Светлана Хоркина в эфире НСН поблагодарила Южную Корею за желание поддержать российских спортсменов на трибунах. Официальное движение болельщиков России из числа местных жителей официально появилось в РК накануне. Инициатором создания этого объединения стала правящая демократическая партия Кореи «Тобуро».