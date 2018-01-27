Хоркина о правилах МОК: Делается все, чтобы наших спортсменов психологически сломать!

Спортсменка в эфире НСН назвала действия МОК в отношении российских олимпийцев «игрой в одну сторону».

Жесткие требования поведения, выставленные Международным олимпийским комитетом для российских спортсменов, направлены на то, чтобы сломать команду психологически. Такое мнение высказала в эфире НСН двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, гимнастка Светлана Хоркина.

Ранее МОК запретил российским спортсменам не только одеваться в цвета российского флага, но также размещать национальную атрибутику на своих страничках в соцсетях, принимать ее от болельщиков на соревнованиях и тренировках, публично называть себя «российским спортсменом» и петь национальный гимн. Что касается формы, то даже в свободное от тренировок и соревнований время наши олимпийцы не имеют права носить что-то другое, кроме утвержденной МОК экипировки.

Разместить российский флаг спортсмены смогут только в своих номерах в Олимпийской деревне, но так, чтобы триколор никто не увидел со стороны.

«Обычно, когда на ОИ приезжают сборные команды, в том числе и российская команда, они обозначают свое проживание в домах вывешиванием флага. Мы вывешивали российский флаг и еще какое-нибудь пожелание удачи. Но триколор был главным, он обозначал, что здесь располагается олимпийская сборная РФ. Я знаю, что разрешили только внутри дома, где будет располагаться российская команда, разместить атрибуты государственности, петь гимн, но только не внешне. Очень плохо, что это касается только российской команды и спортивные санкции распространяются очень жестко и только на нашу страну. В то же время другие спортсмены, которые имели отношения с допингом и к ним у WADA были вопросы, продолжают выступать и пожизненно их никогда не отлучали от соревнований. Поэтому возникают вопросы, почему только в одну сторону все это играет», - заявила собеседница агентства.

Она отметила, что выдвинутые МОК требования создадут дополнительное давление на спортсменов.

«Я знаю, что им там будет непросто, поскольку будет сделано все возможное, чтобы их сломать психологически. Мы уже выработали антидот, но в Олимпийской деревне будет сложнее, чем здесь. С утра до ночи к ним будут приходить допинг-офицеры. И нужно будет держать себя, чтобы не перегореть. А здесь мы всегда поддержим», - сказала Светлана Хоркина.

При этом спортсменка выразила уверенность, что наши олимпийцы выдержат все испытания, ведь неимоверная воля к победе в них заложена генетически.

«Отбор прошли лучшие из лучших наших представителей зимних видов спорта. У них есть сила духа, сила воли. Так было всегда, это заложено генетически. Они столько всего уже натерпелись и понимают, что выходя на старт, будут выступать не только за себя, но и за тех, кто бездоказательно лишился права показать свое мастерство на главном старте в их жизни. Я очень хочу, чтобы все понимали: те ребята, которые поедут на ОИ, будут защищать честь России, а не представлять собой «олимпийских спортсменов из России». Честь страны и честь тех спортсменов, которые никогда не применяли допинг, а их в этом обвинили и несправедливо лишили права выступить на Олимпиаде. Я хочу пожелать им успеха, ничего не бояться», - подчеркнула двукратная олимпийская чемпионка.

Также она поблагодарила Южную Корею за желание поддержать российских спортсменов на трибунах.

«Я слышала выступление дипломатического работника Южной Кореи, который пообещал, что корейцы будут болеть за наших ребят, даже будут созданы какие-то фан-группы. Если так будет на самом деле, то могу сказать спасибо за такую поддержку», - заключила Хоркина.

Добавим, что в новых правилах МОК не указывается, как следует себя вести болельщикам российской команды, так что в их отношении действуют те же правила, что и раньше. В частности, триколор можно демонстрировать на трибунах, если это не является частью политической акции.