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Спорт

Олимпийский призёр: В провале российских биатлонисток винить нужно их самих

12 Февраля 2018 в 15:10
Олимпийский призёр: В провале российских биатлонисток винить нужно их самих
Павел Ростовцев в беседе с НСН дал невысокую оценку проигравшим на дистанции в 10 км биатлонисткам из России.  

Проиграли гонку преследования в биатлоне на 10 км у женщин Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева, представляющие Олимпийских атлетов из России. Акимова финишировала 31-й, Кайшева – 52-й. В микст-зоне Татьяна Акимова посетовала, что ветер на трассе и во время стрельбы был настолько сильным, что буквально сносил  спортсменку.

Заслуженный мастер спорта России трёхкратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр Павел Ростовцев пояснил НСН, в чем причина неудачи (слушайте аудио).

«Шансов у нас сегодня завоевать какую-то медаль не было, потому что та готовность, которую наши биатлонистки демонстрировали весь сезон, она была продемонстрирована и в Корее. Сваливать на то, что нашим девушкам не хватало тренеров по дистанции, или сервисеры плохо смазали лыжи не надо. Главная причина неудачи в том, что Акимова и Кайшева не сильнейшие биатлонистки в мире», - подлился с НСН своим мнением Ростовцев.

Добавим, вторую победу на Олимпиаде в Пхенчхане одержала немка Лауру Дальмайер. Серебро завоевала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Третье место заняла француженка Анаи Бескон.

 

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