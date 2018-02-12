Биатлонистки Кайшева и Акимова проиграли гонку преследования на ОИ-2018

Российские биатлонистки остались без наград в гонке преследования на 10 км. Команду Олимпийских атлетов из России представляли Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Они стартовали соответственно 20-й и 33-й.

Осложняла гонку морозная погода, практически все спортсменки были максимально утеплены, и сильный ветер, который даже фаворитам не позволял стрелять без промаха. При этом ни на одном огневом рубеже россиянки не отстреляли точно.

Вторую победув Корее одержала немка Лаура Дальмайер (30:35.3), второй была наша бывшая спортсменка, сестра Антона Шипулина, ныне выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина. Она отстала от победительницы на 29,4 сек. Таким образом, Кузьмина выиграла свою 4-ую олимпийскую медаль. Бронза в гонке преследования у француженки Анаи Бискон.

Татьяна Акимова финишировала 31-й, отстав от победительницы на 3.15 минут. Ульяна Кайшева была 51-й, они пересекла черту через 5:58 минут после финиша победительницы.