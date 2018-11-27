Олимпийский чемпион назвал задачи Знарка в сборной России по хоккею

Олег Знарок: ФОТО: РИА Новости

Олимпийский чемпион Валерий Каменский в интервью НСН исключил увольнение Воробьева после возвращения в сборную России по хоккею Олега Знарка.

Федерации хоккея России сообщила о возвращении в штаб национальной команды Олега Знарка. Специалист будет работать консультантом. Его основными обязанностями станут проведение тренировок для юношеских, молодежной и олимпийской сборной в рамках национальной программы подготовки «Красная машина», а также консультирование тренеров системы сборных команд.

Напомним, Олег Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, привел ее к победе на Олимпиаде в Пхенчхане, завоевал четыре медали мировых первенств.

Олимпийский чемпион Валерий Каменский в эфире НСН заявил, что чрезвычайно рад такому решению и уверил, что специалисты уровня Знарка очень нужны команде.

«Знарок – специалист высокого уровня, который выиграл и чемпионат мира, и Олимпийские игры. Его возвращение в тренерский штаб поможет не только национальной команде, но всему российскому хоккею. Так что могу это только приветствовать», - считает Каменский.

После ухода с поста тренера национальной команды Олега Знарка руководить сборной был поставлен Илья Воробьев. Правда, показать столь же высоких результатов, как и его предшественник он пока не может. Так, на чемпионате мира в нынешнем году команда под руководством Воробьева выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала.

Узнав о возвращении Знарка в сборную, многие эксперты предположили, что именно таким образом Федерация хоккея решила помочь русской ледовой дружине выйти на более высокий уровень. Но Валерий Каменский категорически не согласен с подобными предположениями.

«Я бы не стал связывать возвращение Знарка с неудачами Воробьева. Это, скорее, решение самого специалиста вновь работать в большом хоккее. Не нужно искать никаких подвохов, такие тренеры всегда нужны, вот и вся причина», - озвучил свою позицию знаменитый в прошлом хоккеист в интервью НСН.

К слову, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг уверен, что «тренерский опыт Знарка» будет способствовать «выходу на новый уровень» российских игроков и поможет «выявить и подготовить новых звезд» к следующей Олимпиаде - 2022 года.