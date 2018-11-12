Борис Михайлов: НХЛ долго не признавала Якушева звездой мирового хоккея

Ветеран советского хоккея Борис Михайлов в эфире НСН заявил, что Александр Якушев давно заслужил включения в Зал хоккейной славы.

Сегодня ночью в Торонто состоится официальная церемония включения в Зал хоккейной славы двукратного олимпийского чемпиона и семикратного чемпиона мира в составе сборной СССР Александра Якушева. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов в эфире НСН признал, что с церемоний в НХЛ затянули намного лет (слушайте аудио).

«Это действительно великий игрок высокого, мирового класса. Особенно он хорошо отыграл в 1972-м году. Тогда же он был признан по итогам четырех матчей лучшим нападающим. Это говорит о том, что он достоин перстня. А почему его так долго не давали? НХЛ – закрытая организация, и не всех туда пускают. Наконец-то достучались. Я очень рада за него. Якушев действительно внес неоценимый вклад в прославление русско-советского хоккея», - признался Михайлов.

Зал хоккейной славы в Торонто был основан в 1943 году. Ежегодно его участниками становится тренеры, игроки, генеральные менеджеры, владельцы, судьи, комментаторы.

Добавим, одним из членов комитета является двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.