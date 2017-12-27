В РФС посчитали неприемлемым назначение Сорокина главой оргкомитета «Россия-2018»

Почётный президент РФС в эфире НСН затруднился оценить новое назначение гендиректора организационного комитета мундиаля.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко покинет пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Он займётся координацией работы по подготовке мундиаля со стороны правительства. Место Мутко займёт гендиректор организационного комитета Алексей Сорокин. Об этом рассказал сам вице-премьер 27 декабря.

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эфире НСН назвал подобное назначение неприемлемой ситуацией (слушайте аудио).

«Честно говоря, не хочу в это вникать, пока сам не услышу слова Виталия Валентиновича. С моей точки зрения, это абсолютно неприемлемая ситуация, когда генеральный директор – наёмный человек, который работает там за зарплату и вдруг становится председателем Оргкомитета. Такого в мире никогда не было», - заявил Колосков.

Стоит отметить, что на месте председателя Оргкомитета Сорокин будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола (ФИФА). Напомним, чемпионат мира по футболу в июне 2018 года пройдёт в России. Мундиаль примут 11 городов РФ, в том числе Москва, Калининград, Санкт-Петербург и другие.