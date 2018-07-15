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Спорт

«Однозначно хорваты!» Винокур о финале ЧМ-2018

15 Июля 2018 в 15:03
«Однозначно хорваты!» Винокур о финале ЧМ-2018
РИА Новости

Народный артист СССР Владимир Винокур в эфире НСН рассказал, что будет болеть за сборную Хорватии в финале ЧМ-2018.

Российские болельщики рассказали, кого будут поддерживать в финальном мачте ЧМ-2018, который пройдет сегодня в «Лужниках». Как выяснили социологи ВЦИОМ, предпочтения разделились почти поровну. За Хорватию будут болеть 35% опрошенных, а за Францию – 31% респондентов.

Народный артист СССР Владимир Винокур будет болеть за хорватов. Об этом он рассказал в эфире НСН в заключительный день ЧМ.

«Сегодня я работаю в Юрмале, но постараюсь посмотреть финал. По ходу чемпионата я болел только за наших, но они сделали все, что могли, и даже больше, чем могли. Хорваты или французы? Думаю, хорваты. Они показали себя в этом чемпионате, безусловно, «номером один». Команда отличная и по сыгранности, и по технике, и по духу. Если они победят – это будет достойно», - заявил собеседник агентства.

Добавим, что в победу сборной Хорватии верят 39% опрошенных российских болельщиков. По мнению 41% респондентов, у Франции шансов на титул чемпионов мира больше.

Ранее лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал НСН, что будет болеть за сборную Хорватии, а вот его младший сын уверен в победе французов.

Финальным матч ЧМ-2018 начнется в столичных «Лужниках» в 18.00.

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