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Спорт

Галанин: Францию никогда не любил, будут болеть за хорватов!

15 Июля 2018 в 12:02
Галанин: Францию никогда не любил, будут болеть за хорватов!
РИА Новости

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал в эфире НСН, чьей победы ждет в финальном матче ЧМ-2018.

Россия прощается с Чемпионатом мира по футболу. Сегодня в столичных «Лужниках» пройдет финальный матч мирового первенства между сборными Франции и Хорватии, который определит, кому достанется звание лучших и Кубок ЧМ на ближайшие четыре года.

Как рассказал в эфире НСН лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин, в его семье мнение о фаворитах разделились.

«Я обязательно будут смотреть финальный матч и болеть за хорватов, а мой младший сын Тимофей – за Францию. Сборную Франции я никогда особо не любил, только когда в ней Зидан играл. Тогда было в ней что-то «свое, родное, теплое». А так они мне не очень нравились. Моя команда – это немцы, но так как их нет, фаворита поменял. Хорваты показывают серьезную игру в стиле немецкой сборной. Мой сын изначально говорил, что хочет увидеть в финале Францию и Хорватию. Он с самого начала считал французов фаворитами ЧМ. А потом еще стал выделять и хорватов. Мне, по большому счету, все равно, кто победит, но болеть будут за хорватов», - рассказал собеседник агентства.

По мнению Галанина, на фоне участвующих в финальной стадии ЧМ команд сборная России выглядела очень достойно и имела все шансы выйти в финал.

«Если бы не обидные наши пенальти, то сборная России при сегодняшней ситуации и состоянии день на ЧМ могла выйти в финал. Если хорваты победят, будет неким утешением, что нас не пропустили дальше чемпионы мира», - отметил музыкант.

Галанин добавил, что матч между Англией и Бельгией за бронзу ЧМ-2018 он с сыном смотрел на трибунах «Санкт-Петербурга». Оба болели за Бельгию и верили в ее победу.

«Встречу за 3-е место Галанин вместе с младшим сыном Тимофеем смотрел на стадионе в Питере. Болели за Бельгию. По всем прогнозам эта «странная команда, с коллективной игрой» должна была победить. Так и вышло», - заключил Сергей Галанин.

Накануне в Санкт-Петербурге сборная Бельгии впервые в истории завоевала бронзовые медали Чемпионата мира по футболу. Англичане стали четвертыми, что, по мнению экспертов, тоже можно назвать хорошим результатов. Ранее англичане входили в четверку лучших футбольных сборных мира в 1990-м году.

Матч-финал ЧМ-2018 между Францией и Хорватией пройдет в «Лужниках» 15 июля. Начало в 18:00.

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