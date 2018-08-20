Нужно дорабатывать. Журова о предложении лишать спортсменов имущества за допинг

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Олимпийская чемпионка в эфире НСН заявила, что на практике инициативу Минспорта будет очень трудно реализовать.

Доходы и имущество, которое было получено за спортивные достижения, государство сможет изымать у спортсменов, врачей, тренеров и других специалистов в том случае, если будет доказано применение допинга. Соответствующие поправки готовит министерство спорта. Принять их планируют до конца 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Разработку жёстких поправок также подтвердили в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, которые готовят документы. Инициатива также подразумевает защиту информаторов, которые сообщают об употреблении запрещённых препаратов.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН подчеркнула, что данную меру будет очень сложно реализовать на практике, а потому она нуждается в серьезной доработке.

«Это один из пунктов, который звучал во время поручения по поводу антидопинговых мер. Многие люди говорили, что если спортсмен обманул всех, то доходы, которые он получал, должен вернуть обратно. Но чисто законодательно пока я не очень понимаю, как это можно будет реализовать. Если спортсмен всё продал и уехал за границу, где его будут искать? Получается, что тот, кто схитрил и сбежал, не будет наказан, а того, кто здесь, и, например, у него трудная жизненная ситуация, загонят ещё дальше в какой-то ад», - отметила депутат.

По словам Светланы Журовой, юристам ещё предстоит трудная работа, связанная с этой инициативой.

«Если это спонсор был, кому возвращать? А вдруг она (квартира – НСН) была куплена на свои деньги или спортсмен что-то купил на свои и добавил призовых? Эту квартиру как будут делить? Её будут пилить? Это очень непростая инициатива, юристам ещё придётся над этим поработать. Может быть, нужно делать какой-то фонд, если все пробы чистые, то через 10 лет выдавать имущество, призовые деньги, чтобы потом ничего возвращать не пришлось», - предложила олимпийская чемпионка.

За рубежом, как пояснила Светлана Журова, предпочитают применять репутационные меры по отношению к спортсменам.

«За границей такого нет. За рубежом репутационно [наказывают], то есть человек становится нерукопожатным, его никуда не возьмут, с ним почти никто не будет общаться. Это намного страшнее, потому что они понимают, что для них это крах жизни», - подчеркнула Журова.

Напомним, в начале прошлой недели, 13 августа, стало известно, что российскую лыжницу Полину Ковалёву дисквалифицировали на два года из-за применения запрещённых препаратов, сообщает Газета.ру . Такое решение было принято Федерацией лыжных гонок России. Спортсменка выступала в составе сборной с 2015 года. Ранее она неоднократно становилась призёром чемпионата России.