Журова: МОК чувствует вину, что поддался на провокацию!

ФОТО: Светлана Журова // РИА Новости

Олимпийская чемпионка объяснила НСН, почему МОК выразил готовность восстановить Россию в правах в организации.

Россию готовы принять обратно в Международный олимпийский комитет. Об этом заявил глава МОК Томас Бах, пишет РИА Новости. По его словам, организация готова также поддержать те реформы в спорте, которые проводит Россия.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН назвала причину, по которой МОК мог прийти к такому решению.

«Во-первых, ЧМ, проведённый великолепно, без допинга, безусловно, на это решение повлиял. Но важно, что произошло в судах. Я допускаю, что решения арбитража, CAS, отчасти повлияло на МОК. Ведь именно суд усомнился в показаниях господина Родченкова, который по последней информации вёл себя не совсем адекватно. У суда, который его допрашивал, мне кажется, были вопросы к нему. Так же, как возникли вопросы и у МОК. И не факт, что он им ответил. Возможно, его странное поведение тоже сыграло свою роль. Один человек замутил такую историю, фактически подставил целую страну, даже сам CAS занимался его показаниями», — возмутилась спортсменка.

Не меньшую роль сыграл ЧМ-2018, который показал, что спорт без политики не только возможен, но и успешен. В целом, по мнению Журовой, МОК оказался в малоприятной ситуации, пойдя на поводу у провокаторов.

«Наши сочинские спортсмены были оправданы, что тоже МОК не на руку, потому что, чего стоит тогда доклад Макларена, который мы так и не признали? МОК это абсолютно не нужно, и они не хотят, чтобы политика рулила процессом. Заметьте, любые моменты, которые возникали на политической почве на ЧМ, тут же гасились ФИФА. И это привело к тому, что праздник состоялся без скандалов. Огромное число болельщиков счастливы, даже несмотря на то, что этот праздник был в России. И тут МОК, наверное, чувствует отчасти свою вину, что поддался на эту провокацию. И им, думаю, не хочется, чтобы ими манипулировали. Поэтому сейчас это отчасти восстановление статуса кво, всё-таки мы незаслуженно не имели имени на Олимпиаде в Корее», — заключила Журова.

Напомним, что Россия была вынуждена выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане из-за допингового скандала, который развернулся вокруг российских спортсменов.