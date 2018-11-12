Новому тренеру «Спартака» пожелали получить карт-бланш

ФОТО: Олег Кононов // spartak.com

Валерий Рейнгольд заявил НСН, что без понимания руководства клуба пользы ему новый тренер не принесёт.

Новым главным тренером московского «Спартака» назначен Олег Кононов, об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с ним заключён до конца следующего сезона. Отмечается, что соглашение может быть пересмотрено с учётом итогов текущего сезона.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН поприветствовал эту новость, отметив положительные качества нового тренера команды.

«Я отношусь к этому, конечно, положительно. Конёк тренера — это результат. Во всяком случае, где бы Кононов ни работал, результат у него был приличный, потому что он работал с такими командами, которые по материальным показателям не могут быть впереди турнирной таблицы. Он работал и в Грозном, и в Краснодаре, и хорошо работал. Нормальный парень, человек грамотный, футбольный профессионал до мозга костей, молодой сравнительно. Что ещё надо? Так что, я думаю, что с его стороны всё в порядке», — заметил Рейнгольд.

Однако, по его словам, новому наставнику будет крайне непросто — клуб достался ему в худшие времена своей жизни. И успех будет зависеть во многом от того, насколько терпеливо будет вести себя руководство «Спартака».

«Самое главное — получить карт-бланш от руководства “Лукойла” и от господина Федуна. Потому что он пришёл на такое место, не дай бог. Любому родному человеку не пожелаешь тренировать “Спартак”. Там такая обстановка, что ой-ё-ёй. Очень уважаю Кононова, но есть сомнения, что ему дадут нормально работать. Во-первых, как и любому тренеру, ему нужен карт-бланш. Надо дать нормальный срок, хотя бы годик поработать. Не требовать сразу всё выиграть. Разобраться в этом футбольном хозяйстве сразу тяжело, тем более, “Спартак” довели просто до ручки. Дальше уже некуда. Я рад не только тому, что Кононова назначили, но и тому, что всё устаканится, появится главный тренер, который будет наводить порядок. И надо помнить, что ему нужны хорошие помощники. Без этого невозможно. Если всё это получится, то в скором времени мы можем увидеть хорошую обновлённую команду московского "Спартака"», — заключил Рейнгольд.

Бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера был отправлен в отставку в конце октября. В последних матчах исполняющим обязанности главного тренера являлся Рауль Рианчо. В сезоне-2018/19 спартаковцы набрали 19 очков.