Новому тренеру «Спартака» пожелали получить карт-бланш

Новым главным тренером московского «Спартака» назначен Олег Кононов, об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с ним заключён до конца следующего сезона. Отмечается, что соглашение может быть пересмотрено с учётом итогов текущего сезона.
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН поприветствовал эту новость, отметив положительные качества нового тренера команды.
«Я отношусь к этому, конечно, положительно. Конёк тренера — это результат. Во всяком случае, где бы Кононов ни работал, результат у него был приличный, потому что он работал с такими командами, которые по материальным показателям не могут быть впереди турнирной таблицы. Он работал и в Грозном, и в Краснодаре, и хорошо работал. Нормальный парень, человек грамотный, футбольный профессионал до мозга костей, молодой сравнительно. Что ещё надо? Так что, я думаю, что с его стороны всё в порядке», — заметил Рейнгольд.
Однако, по его словам, новому наставнику будет крайне непросто — клуб достался ему в худшие времена своей жизни. И успех будет зависеть во многом от того, насколько терпеливо будет вести себя руководство «Спартака».
«Самое главное — получить карт-бланш от руководства “Лукойла” и от господина Федуна. Потому что он пришёл на такое место, не дай бог. Любому родному человеку не пожелаешь тренировать “Спартак”. Там такая обстановка, что ой-ё-ёй. Очень уважаю Кононова, но есть сомнения, что ему дадут нормально работать. Во-первых, как и любому тренеру, ему нужен карт-бланш. Надо дать нормальный срок, хотя бы годик поработать. Не требовать сразу всё выиграть. Разобраться в этом футбольном хозяйстве сразу тяжело, тем более, “Спартак” довели просто до ручки. Дальше уже некуда. Я рад не только тому, что Кононова назначили, но и тому, что всё устаканится, появится главный тренер, который будет наводить порядок. И надо помнить, что ему нужны хорошие помощники. Без этого невозможно. Если всё это получится, то в скором времени мы можем увидеть хорошую обновлённую команду московского "Спартака"», — заключил Рейнгольд.
Бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера был отправлен в отставку в конце октября. В последних матчах исполняющим обязанности главного тренера являлся Рауль Рианчо. В сезоне-2018/19 спартаковцы набрали 19 очков.