Онищенко и футбольные фанаты поспорили о пиве на стадионах

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Фанат Вася Киллер с экс-главный санитарный врач Геннадий Онищенко поспорили в эфире НСН о возвращении пива на стадионы.

Член Международной федерации футбола Алексей Сорокин положительно оценил перспективу возвращения пива на стадионы России. Футбольный чиновник мотивировал это тем, что пенный напиток никому не повредит, а только усилит экономику. Как отметил Сорокин, если болельщик захочет «дойти до иного состояния», то он найдет, где это сделать до начала матча. «Наше общество созрело для возвращения пива на спортивные объекты», — сообщил чиновник в интервью «Известиям».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 1 января 2005 года. Занимавший тогда пост главного санитарного врача страны Геннадий Онищенко был в числе тех, кто закон поддержал. Сегодня Онищенко является первым зампредом комитета Госдумы по образованию и науке, но от своей позиции не отказался. Мало того, в интервью НСН заявил, что заявления Сорокина противоречат самой идеи спортивной организации.

«Алексея Сорокина надо гнать грязной метлой из ФИФА! Главное целеполагание организации - пропаганда здорового образа жизни. И болельщиков, и самих футболистов. А когда чиновники не просто отмалчиваются, а даже сами агитируют, не место им в любой спортивной организации. Они не соответствуют тем нравственным принципам, которые должны быть, тем более, когда речь идет о такой массовой игре, как футбол», - озвучил свое отношение к идее Алексея Сорокина Геннадий Онищенко.

Напомним, что продажа пива была разрешена на стадионах и в фан-зонах чемпионата мира-2018. На заседании в Калининграде президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением сохранить эту практику и в национальном первенстве.

, обсуждая с

возможность покупать пиво на стадионе, назвал идею вполне логичной.

«Это мое частное мнение, от лица всех болельщиков я говорить не могу, но не вижу ничего страшного, если на стадионе будут продавать пиво, как это происходит за границей. Нам Европу все время в пример ставят. Вспомните, у нас пиво же продавалось, и всё в отношении и болельщиков, и пива осталось прежним. Что имел в виду Сорокин, говоря, что общество созрело, непонятно. Пьяный человек, неважно на стадионе или просто на улице, в подворотне, если что-то совершит, ему грозит наказание», - высказал свое мнение известный футбольный болельщик.

Возвращению пива на стадионы, несомненно, порадуются производители. В период 2007-2016 годы их продажи упали на треть – до 780,6 млн долларов. В 2017 году рынок потерял еще 5%. Однако во время чемпионата мира отрасль впервые за десять лет показал положительную динамику, пишет «Советский спорт».