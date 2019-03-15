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Спорт

«Мы не футболисты». Траньков объяснил низкие зарплаты фигуристов

15 Марта 2019 в 16:20
«Мы не футболисты». Траньков объяснил низкие зарплаты фигуристов
Двукратный олимпийский чемпион в эфире НСН объяснил, что зарплата спортсменов зависит от результатов его работы.

Бетина Попова и Сергей Мозгов, одержавшие победу на Универсиаде в Красноярске, в интервью Sport24 рассказали, что на их зарплату выжить «невозможно». Они рассказали, что оклад редко достигает 30 тысяч рублей в месяц. Мозгов отметил, что однажды ему пришла зарплата в одну копейку и посетовал на разную оплату труда фигуристов. В пример спортсмен привел случай из жизни: в статусе чемпиона мира среди юниоров он получал 120 тысяч рублей в месяц, тогда как другой фигурист с таким же статусом «получал на сто тысяч больше».

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков в эфире НСН отметил, что уровень танцевальной пары не соответствует заявленным претензиям. Он подтвердил, что зарплата в фигурном спорте скромная и, прежде всего, зависит от результатов.

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«Все зависит от того, за какое спортобщество они выступают, какие они результаты показывают. Сколько они хотят получать за Универсиаду, что они выиграли? Уровень спортсменов для меня немного удивителен. Действительно, если ты не участвуешь в чемпионатах мира, чемпионатах Европы, то заработки вполне себе скромные – мы не футболисты, не хоккеисты, но есть виды спорта, где еще меньше. Зарплата зависит напрямую от результатов, и у тренеров в том числе. Какие результаты – такие зарплаты. Но они, действительно, очень скромные», - сказал Траньков.

Бетина Попова и Сергей Мозгов завоевали золото в танцах на льду на Универсиаде-2019. Танцевальная пара заняла первое место с результатом 183,01 балла. На втором месте разместился российский дуэт Софья Евдокимова/Егор Базин (181,33 балла). На третьем месте - французская пара Аделина Галявиева/Луи Торон (177,23). Дуэт Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов занял пятое место (166,82).

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