Путин поздравил российских фигуристов с золотом Универсиады

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российских фигуристов Алису Ефимову и Александра Коровина с победой на Универсиаде поздравил президент РФ Владимир Путин. Спортсмены завоевали золото в соревнованиях спортивных пар в Красноярске. Текс поздравления размещен на сайте Кремля 9 марта.

«В соревнованиях спортивных пар вы одержали красивую и убедительную победу, которая стала заслуженной наградой за многолетний труд и упорные тренировки. И конечно, это весомое подтверждение ведущих позиций национальной школы фигурного катания», — отметил президент.

Весь победный пьедестал в соревнованиях спортивных пар по фигурному катанию на коньках на Универсиаде-2019 7 марта заняли российские спортсмены. Коровин и Ефимова завоевали золото, Дмитрий Сопот – Анастасия Полуянова – серебро, Александра Кошевая – Дмитрий Бушланов – бронзу.

На сегодня российская команда обладает 83 медалями Универсиады-2019: 30 золотыми, 30 серебряными, 23 бронзовыми. Россиская сборная стала победителем медального зачета досрочно. За нашей командой - Южная Корея и Австрия.

На соревнованиях в Красноярске до 12 марта будет разыграно в общей сложности 76 комплектов наград в 11 видах спорта, - напоминают Известия.