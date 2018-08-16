Мостовой: В матче за Суперкубок УЕФА все время думал о Роналду

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Эксперт Александр Мостовой признался НСН, что делать выводы о состоянии «Реала» по одному матчу не стоит.

В матче за Суперкубок УЕФА «Атлетико» в Таллине обыграл «Реал» со счетом 4:2. Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. За королевский клуб забивали Карим Бензема и Серхио Рамос, у «матрасников» Диего Коста, оформивший дубль. В дополнительное время на 98-й минуте Сауль вывел «Атлетико» вперед, а Коке установил окончательный счет в матче, забив на 104-й минуте. Таким образом, «Атлетико» в третий раз в истории завоевал Суперкубок УЕФА. Ранее они брали этот трофей в 2010-м и 2012-м годах.

«Реал» проводил свой первый матч без Криштиану Роналду, который перешел в «Ювентус», поэтому и болельщики, и эксперты ожидали, как будет играть команда, лишившиеся своей главной звезды.

Александр Мостовой, несколько лет игравший в испанском чемпионате, признался НСН, что время искал на поле Роналду и думал, что бы тот сделал в той или иной ситуации.

«Сейчас основной акцент будет на то, как играет «Реал» без Криштиану Роналду. Первая серьезная проверка и мы увидели, что команда хоть и проиграла трофей, но основное время закончилось вничью. Я по ходу игры все время думал, а что бы сделал Роналду, будь он на поле. Наверняка, он бы забил. Бесследно для клуба его уход не пройдет. Он – футболист, который по 40 мячей забивал… «Атлетико» тоже понимает, что нет основного бомбардира, и они в какой-то момент превосходили «Реал». Но хотя делать выводы по одной игре нельзя. Но в целом «Атлетико» стал сильнее. Диего Коста был хорош, Гризманн наберет форму. А вот делать прогнозы по «Реалу» сложно. Видимо, ставку клуб сделает на Бейла», - оценил поединок Александр Мостовой.

При этом многие эксперты отметили, что Суперкубок УЕФА разыграли испанские команды, которые командировали в национальную сборную добрый десяток игроков. На чемпионате мира-2018 команда не только не смогла побороться за второй в истории титул, она проиграла по пенальти сборной России, которой даже выход из группы предсказывали самые завзятые оптимисты.

«Я бы не стал говорить, что Испания проиграла на чемпионате мира матч 1/8 финала. Основное время закончилось вничью. А далее - пенальти, что равносильно лотереи. Да и Россия не играла, там 11 человек оборонялись, выбивали мячи, куда только можно. Испанцев обвиняли, что они не смогли забить хотя бы один гол, но как можно это сделать, когда везде – стена», - поделился своими впечатлениями о мачте чемпионата мира Александр Мостовой.

По сути, наставнику испанской сборной придется собирать новую команду к чемпионату Европы – 2020. На этой неделе Давид Силва вслед за Жераром Пике принял решение завершить карьеру в сборной Испании.