Кирьяков: «Зенит» сделает большую глупость, отдав Дзюбу в аренду

Артем Дзюба ФОТО: ФК ЗЕНИТ

Тренер Сергей Кирьяков в эфире НСН заявил, что «Зенит» не сможет найти замену Дзюбе, если того отдадут в аренду.

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России 29-летний Артём Дзюба может продолжить карьеру в турецкой суперлиге. Российский клуб провел первый раунд переговоров с «Галатасараем», который хочет взять форварда, достойно проявившего себя на чемпионате мира-2018, в аренду на один сезон.

, оценивая дляплюсы и минусы этого трансфера, увидел для «Зенита» только потери.

«Что касается планов «Зенита» продать Дзюбу, то их тяжело объяснить. Найти сейчас нападающего такого уровня непросто. Артем очень хорошо себя проявил и на клубном уровне, и в национальной команде. Нет сейчас таких нападающих, он – лучший! Есть, конечно, Кокорин, но нужно ждать, когда он наберет кондиции. Да и он нападающий другого плана, Дзюба больше навязывает игру, идет в атаку, он – мощный», - поделился своим мнением Сергей Кирьяков.

Для европейского и мирового футбола Артем Дзюба стал настоящим открытием. Его вместе с Головиным, Зобниным и Кутеповым после блестяще проведенного мундиаля «сватали» во многие ведущие клубы мира, но многих пугает солидный возраст Артема.

А вот для «Зенита», который под руководством Сергея Семака еще ищет свою игру, Артем – ключевая фигура. И лишись сине-бело-голубые такого форварда, время нужное для формирования полноценной команды, придётся умножить на два.

, который работал с Дзюбой в тульском «Арсенале», нашел лишь один повод, чтобы бомбардиру сменить клуб.

«Для Дзюбы это переход может быть оправдан финансовой стороной. Артем уже в том возрасте, когда этот момент немаловажен. Во-вторых, «Галатасарай» один из самых популярных клубов Европы, постоянный участник Лиги чемпионов, у него сумасшедшие болельщики. И по популярности «Галатасарай» можно сравнить с московским «Спартаком». Конечно, Артем позвонит главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову и расскажет, что меняет команду, но принимать решение только ему самому», — отметил наставник в беседе с

Добавим, в приглашении Дзюбы, помимо «Галатасарая» также заинтересованы «Бешикташ» и «Бордо».Между тем, чемпион Турции из-за санкций УЕФА не может позволить себе осуществить приобретения на трансферном рынке, пока не продаст кого-нибудь из своих игроков. Как пишет «СЭ», «Галатасарай» был оштрафован на 6 миллионов евро за невыполнение требований финансового фэйр-плей. И теперь до сезона 2021/2022 годов туркам нудно продержаться без убытков. Именно из-за этого «Галатасарай» не может покупать игроков.