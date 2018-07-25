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Спорт

Мостовой не согласился с составом символической сборной ЧМ-2018

25 Июля 2018 в 16:00
Мостовой не согласился с составом символической сборной ЧМ-2018
Бывший футболист сборной РФ в эфире НСН призвал не относиться серьёзно к списку, созданному на основе голосов болельщиков.

Болельщики выбрали символическую сборную чемпионата мира, который ранее прошёл в России. Голосование проходило на сайте ФИФА. В результате в команду не попал ни один игрок сборной РФ. Чаще всего фанаты выбирали хорватского полузащитника Луку Модрича. На втором месте оказался бразильский хавбек Фелиппе Коутиньо. Замыкает тройку лидеров нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Также в символическую сборную попали члены сборной Бельгии Тибо Куртуа, Кевин де Брёйне, португалец Криштиану Роналду, защитник уругвайской национальной сборной Диего Годин, англичанин Харри Кейн, защитники из сборной Бразилии Марсело и Тиаго Силва, а также футболист из Франции Рафаэль Варан, сообщает официальный сайт ФИФА.

Бывший футболист сборной РФ Александр Мостовой в эфире НСН с мнением болельщиков не согласился.

«Немножко не соглашусь с этим списком. Например, Кейн. В группе он забил несколько голов, потом его на поле не было. Три игры он просто ужасно отыграл, поэтому я бы его никогда не включил. Марсело тоже бы не включил: во-первых, он получил травму и не так сыграл, как должен был сыграть. Я бы ещё Азара (полузащитник Эден Азар – НСН) отметил. Если бы Бельгия играла в финале чемпионата, то он стал бы лучшим футболистом чемпионата. Брёйне я бы не включил бы тоже. Кого-нибудь добавил бы ещё из Франции, потому что они чемпионы мира», - считает собеседник НСН.

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По словам Александра Мостового, составленному болельщиками списку не стоит придавать большого значения.

«Всё это относительно. Болельщики могут просто любить футбол и своих футболистов, поэтому они будут нажимать на кнопки, чтобы свой любимый футболист прошёл. Я бы этому списку не придавал большого значения», - отметил Мостовой.

Напомним, чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимали 11 городов на 12 стадионах. В результате кубок мундиаля увезла с собой сборная Франции, которая в финале обыграла национальную команду из Хорватии. Россия в ЧМ—2018 впервые в истории смогла пройти в четвертьфинал.

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