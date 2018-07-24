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Спорт

Экс-тренер – Черчесову: Большой успех попасть в номинацию FIFA!

24 Июля 2018 в 21:20
Экс-тренер – Черчесову: Большой успех попасть в номинацию FIFA!

Михаил Гершкович поздравил через НСН коллегу и рассказал, чем тот заслужил такое признание.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов номинирован на звание лучшего наставника года по версии ФИФА. В список наряду с ним вошли тренер победившей на ЧМ-2018 сборной Франции Дидье Дешам, тренер сборной Хорватии, взявшей серебро мундиаля, и выигравший с «Реалом» третий трофей Лиги чемпионов подряд Зинедин Зидан. Полный список претендентов опубликован в Twitter FIFA.

Экс-тренер сборных СССР и России по футболу Михаил Гершкович в эфире НСН поздравил номинанта и заявил, что на его памяти Черчесов первый из российских тренеров, кто попал в столь значимый список (слушайте аудио).

«Он проявил себя очень хорошо, и с точки зрения подготовки команды, и сплочения коллектива. Обычно приоритет отдаётся тренеру чемпионов мира. Это очень большой успех для него, что он попал в номинацию. На моей памяти такого не было. Ещё раз поздравить только могу и порадоваться за него!», — поделился Гершкович.

Напомним, национальная сборная под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала мундиаля 2018 года. В борьбе за право выйти в полуфинал россияне уступили хорватам. Те в свою очередь не справились со сборной Франции, заняв второе место на ЧМ-2018. Третье место досталось Бельгии, обошедшей англичан.

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