Мостовой назвал «средней» зарплату главного тренера «Спартака»

ФОТО: ФК СПАРТАК

Александр Мостовой в эфире НСН заявил, что об оправданности такого гонорара можно будет судить лишь в конце сезона.

Деньги в чужом кармане не принято, но новости, сколько получает та или иная известная личность, всегда вызывает неподдельный интерес.

Так, «СЭ» озвучил зарплату главного тренера футбольного клуба «Спартак» Олега Кононова. 1,2 миллиона евро в год. При этом в соглашении, подписанном со специалистом до 2020 года, прописано, что в случае выхода красно-белых в Лигу чемпионов или победе в Кубке страны, полагается солидный бонус.

Сопоставима ли эта зарплата с той, что получают коллеги Кононова по тренерскому цеху,спросила у

«Конечно, это большая зарплата. У нас в стране многое такое… раздутое и надутое. Но, исходя из того, какая сейчас жизнь, сколько везде приходится платить, можно считать, что это нормально. А в целом, это плюс-минус средняя зарплата тренера российского клуба Премьер-Лиги. Хотя, если сравнивать с тем, сколько получает рядовой гражданин, это огромные деньги - больше миллиона евро. А насколько это оправданная сумма, будем смотреть по итогам сезона», - высказал свою точку зрения футбольный эксперт.

Действительно, зарплата Конова, если сравнивать с зарплатой инженера, парикмахера или строителя, выглядит космической. Но если сравнить с зарплатами топ-клубов Российской Премьер-Лиги, то Кононов явно в этом своеобразном рейтинге не самый высокооплачиваемый.

Так, по данным на ноябрь 2018 года, 71-летнийполучает на посту главного тренера «Локомотива» 2 млн евро в год.Наставник питерского «Зенита» сумму своего контракта не разглашает. Но известно, что сумма точно не меньше зарплаты предыдущего специалиста -, получавшего 4 млн евро в год.Для сравнения детский футбольный тренер в Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) получает в месяц в пределах 11-25 тысяч рублей. Спонсируемые команды при крупных предприятиях выплачивают наставникам в Москве до 40 тысяч рублей.

Напомним, что 52-летний Олег Кононов, который также запомнился очень плодотворной работой с «Краснодаром», возглавил «Спартак» 21 ноября после увольнения Массимо Карреры. После перового круга чемпиона РПЛ столичная команда идет на четвертом месте в турнирной таблице.