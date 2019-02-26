Нигматуллин: Кокорин и Мамаев наказаны достаточно

Топ-1: Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Мамаева и Кокорина
«К сожалению, снова не получилось выпустить ребят. Я, как, наверное, и многие, осуждаю их поступок, но считаю, что отсидев 4 месяца в СИЗО, ребята получили более чем заслуженное наказание», - подчеркнул Нигматуллин в эфире НСН.
Топ-2: Российской биатлонистке грозит дисквалификация
«Уже так надоели эти новости про допинг. То биатлон, то лыжи, то легкая атлетика. Радует то, что футбол в этом плане чист. Вы уловили в моих словах легкую иронию, да?», - отметил Нигматуллин в беседе с НСН.
Топ-3: Трефилов после операции переведен в палату интенсивной терапии
«От себя лично хотелось бы пожелать Евгению Трефилову крепкого здоровья. Надеюсь, все самые громкие победы его команд еще впереди!», - заявил НСН Нигматуллин.
Топ-4: Российские стадионы стали финалистами международной премии «Лучшая арена 2018 года»
«На самом деле, действительно, каждый из стадионов, построенных к чемпионату мира, можно назвать произведением искусства в этом направлении архитектуры. Играть на таком стадионе и смотреть футбольные матчи – одно сплошное удовольствие», - признался Нигматуллин в эфире НСН.
Топ-5: Игроки «Челси» разделились на два лагеря из-за инцидента с Кепой и Сарри
«Я, конечно, никогда не видел в футболе, чтобы игроки отказывались уходить с поля, когда главный тренер заменяет их. Я – тоже бывший вратарь, но в данной ситуации я на стороне тренера. Он должен оставаться непререкаемым авторитетом», - пояснил Нигматуллин в эфире НСН.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.