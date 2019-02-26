Нигматуллин: Кокорин и Мамаев наказаны достаточно

Футболист и ди-джей Руслан Нигматуллин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, спортивных новостей уходящего дня.

Топ-1: Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Мамаева и Кокорина

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина по поводу срока их ареста в рамках дела о драках в центре Москвы. 24 февраля арест футболистам был продлен еще на два месяца.

«К сожалению, снова не получилось выпустить ребят. Я, как, наверное, и многие, осуждаю их поступок, но считаю, что отсидев 4 месяца в СИЗО, ребята получили более чем заслуженное наказание», - подчеркнул Нигматуллин в эфире НСН.

Топ-2: Российской биатлонистке грозит дисквалификация

Российская биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста. Подобное поведение может рассматриваться как нарушение антидопинговых правил, в связи с чем спортсменке, согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства, грозит дисквалификация.

«Уже так надоели эти новости про допинг. То биатлон, то лыжи, то легкая атлетика. Радует то, что футбол в этом плане чист. Вы уловили в моих словах легкую иронию, да?», - отметил Нигматуллин в беседе с НСН.

Топ-3: Трефилов после операции переведен в палату интенсивной терапии

Главный тренер женской сборной России по гандболу и краснодарской «Кубани» Евгений Трефилов, перенёсший операцию на сердце, переведен из реанимации в палату интенсивной терапии. Известно, что врачи запретили ему смотреть гандбол.

«От себя лично хотелось бы пожелать Евгению Трефилову крепкого здоровья. Надеюсь, все самые громкие победы его команд еще впереди!», - заявил НСН Нигматуллин.

Топ-4: Российские стадионы стали финалистами международной премии «Лучшая арена 2018 года»

Стадионы в Саранске, Ростове-на-Дону, Самаре и Волгограде стали финалистами премии «Лучшая арена 2018 года» по версии зарубежных экспертов. Еще одного победителя выберут пользователи путем голосования. В 2017 году лучшим был признан стадион «Лужники» в Москве.

«На самом деле, действительно, каждый из стадионов, построенных к чемпионату мира, можно назвать произведением искусства в этом направлении архитектуры. Играть на таком стадионе и смотреть футбольные матчи – одно сплошное удовольствие», - признался Нигматуллин в эфире НСН.

Топ-5: Игроки «Челси» разделились на два лагеря из-за инцидента с Кепой и Сарри

Игроки «Челси» разделились на два лагеря из-за инцидента с Кепой и Сарри. В концовке дополнительного времени главный тренер столичного клуба хотел заменить голкипера на Вилли Кабальеро, однако основной вратарь отказался покидать поле. По информации СМИ, испанские игроки Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо и Педро поддержали соотечественника.

«Я, конечно, никогда не видел в футболе, чтобы игроки отказывались уходить с поля, когда главный тренер заменяет их. Я – тоже бывший вратарь, но в данной ситуации я на стороне тренера. Он должен оставаться непререкаемым авторитетом», - пояснил Нигматуллин в эфире НСН.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.