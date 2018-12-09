«Морально сложнее кататься». Загитова оправдалась за серебро Ванкувера

РИА Новости

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в эфире НСН предположила, что причина «второго места» Загитовой не в психологии.

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, чего ей не хватило для победы в финале Гран-при по фигурному катанию-2018. На пресс-конференции после награждения спортсменка призналась, что не совсем довольна своим прокатом. Она отметила, что в этом сезоне ей морально сложнее кататься, приходится справляться с нервами.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в эфире НСН посоветовала не валить все на психологию и назвала другую причину «второго места» российской спортсменки.

Фигуристка вспомнила, что Евгения Медведева после того, как завоевала «серебро» на Олимпиаде в Пхенчхане, тоже говорила про «психологический груз». Но все дело было в технике.

«Техническая разница между Загитовой и Медведевой была в том, что большая часть элементов в программе Загитовой была в конце, что оценивалось чуть выше по прошлогодним правилам. К тому же Медведева не делал каскад тройной лутц-тройной ритбергер, который делает Загитова. Но это не такая большая разница в технической оценке, как два тройных акселя у Рики Кихиры. Между контентом Рики Кихиры и Загитовой - огромная разница. Психология здесь не при чем. Это арифметика», - пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что у Загитовой есть шансы «перекатать» Кихиру. Нужно лишь выполнить все, что запланировала и усложнить прыжковые элементы программы.

«Алина по технике здорово выросла, у нее все элементы четвертого уровня. Нужно добавлять прыжковые элементы», - сказала Бестемьянова.





Она осталась довольна прокатом других представительниц России – Елизаветы Туткамышевой и Софьи Самодуровой.

«Софья Самодурова прекрасно откатала свою программу, показав все, что они умеет, не допустив ни одной, даже мельчайшей ошибки. Другое дело, что она не замахивалась ни на четверные, ни на три с половиной. Она делала тройные, каскады – все в свою силу, но очень чисто и качественно. А Туктамышева… Еще год назад Алексей Мишин говорил мне, что не знает, как с ней быть – все разладилось, центр тяжести сместился. Решил подождать. Вот, все сложилось как надо», - добавила олимпийская чемпионка.

Что касается юниорок, то они знаменитую спортсменку «буквально потрясли».

«Меня просто потрясла высотой своих прыжков Алена Косторная. Такими прыжками обладают несколько фигуристок в мире. Захватывает дыхание, когда видишь такое. Ее можно сравнить только с Еленой Водорезовой. Девочки Трусова и Щербакова – очень рисковые! Такие сложнейшие прыжки пытались делать, так падали, что сердце замирало. За них было очень страшно. Но достойных соперниц нашим юниоркам нет. Пятеро их было - и все разные. Трое заняли пьедестал – отличный результат», - заключила Наталья Бестемьянова.





Ранее фигуристка Татьяна Навка в эфире НСН поздравила российских спортсменок с успешным выступлением в финале Гран-при Канады. Она особенно похвалила Алину Загитову, заявив, что та «второе место в финале Гран-при нельзя считать "плохим результатом", просто японка в этот раз была объективно сильнее».