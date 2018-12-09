Навка: Загитова не проиграла, она заняла свое место

Фигуристка Татьяна Навка в эфире НСН поздравила российских спортсменок с успешным выступлением в финале Гран-при Канады.

Российская фигуристка Алина Загитова перед произвольной программой в финале Гран-при Канады повредила ногу. Она споткнулась о телевизионный кабель, и команда хотела снять 16-летнюю спортсменку с соревнований, рассказал исполнительный директор Федерации фигурного катания Канады Тэд Бартон.

Фигуристка приняла решение выйти на лед, однако не смогла выполнить чисто все элементы и уступила японке Рике Кихире.

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка в эфире НСН призналась, что очень переживала за российских спортсменок, но японка в этот раз объективно была сильнее.

«Это спорт. Заслуженно японке присудили победу. Она сделала аксель в 3,5 оборота – это очень сложные прыжки. Поэтому все было справедливо», - заявила собеседница агентства.

Навка отметила, что соревнования в Канаде стали для Загитовой хорошей школой. Второе место в финале Гран-при, по словам фигуристки, тоже нельзя назвать неудачей.

«Это хорошая школа и хорошая позиция. Загитова не проиграла, она просто заняла свое место. Команда Этери Тутберидзе сделает поправки. Что-то нужно думать, потому что конкурентки, соперницы не сидят на месте, они тоже работают», - сказала спортсменка.

Также она очень порадовалась за российских юниорок, которые в Канаде заняли весь пьедестал.

«Наши маленькие звездочки не то, что наступают на пятки. Они уже на голову выше пытаются быть. Подрастает абсолютно достойная смена», – отметила Татьяна Навка.

Особого восхищения, по ее мнению, заслуживает Елизавета Туктамышева. Воспитанница Алексея Мишина в Ванкувере завоевала «бронзу».

«Я очень раза за Алексея Николаевича Мишина и за Лизу. Другая девочка уже давно бы опустила руки и ушла из спорта. Лиза – молодец! Я горжусь такими людьми, которые пробиваются, достигают результата и стоят на пьедестале. Просто умничка, браво!» - Заключила Татьяна Навка.

Напомним, финал Гран-при по фигурному катанию прошел в Ванкувере в ночь с 8 на 9 декабря. Российская фигуристка Алина Загитова по сумме баллов за короткую и произвольную программы уступила японке Рике Кихире. В произвольной программе Загитова допустила ошибку в каскаде тройной тулуп с тройным лутцем. Это стоило ей золотой медали. «Бронзу» выиграла еще одна представительница России - Елизавета Туктамышева.