Борис Михайлов: Не только наши хоккеисты готовы бороться за золото

Заслуженный мастер спорта Борис Михайлов рассказал о фаворитах хоккейного турнира на Олимпиаде 2018.

Эксперты компании «Рейтинг Букмекеров» назвали мужскую сборную России по хоккею однозначным фаворитом олимпийского турнира в Пхенчхане. Вероятность триумфа российских хоккеистов аналитики оценивают коэффициентом 2,15, сообщает Интерфакс.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов в эфире НСН рассказал о планах российской сборной по хоккею на Играх-2018.

«Наша команда готова бороться за золотые медали. По подбору игроков, по составу, это очень отличная команда. У них стоит задача завоевать золото, и они сами этого хотят», — сказал Михайлов.

Однако эксперт отметил, что за золото готовы бороться и другие команды, в том числе сборные Финляндии, Швеции, Канады, Америки, Словакии и Чехии.

«Там много команд, которые хотят бороться за золотые медали. И как они играют, будет на вес золота. Я могу сказать, что 5-6 команд точно ставят перед собой задачу выиграть золотые олимпийские медали. Но для наших ребят это уникальный случай доказать, что они сильнейшие», — разъяснил эксперт.

Сборную России по хоккею не первый раз называют фаворитами турнира на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ранее такое заявление сделал вратарь олимпийской сборной США по хоккею Райан Запольски, а также главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг.