Мельдоний вместо флага. Что стоит за допинг-скандалом?

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Россию могут лишить бронзовой награды Игр-2018 в керлинге. Эксперты рассказали НСН, кому нужен новый допинг-скандал.

Началось. И это слово как нельзя лучше характеризует то, что происходит сейчас на Олимпиаде в Корее. Увы, это не про золотые медали, которые так ждут от команды Олимпийской команды атлетов. Россия, увы, может лишиться бронзы в дабл-миксте в керлинге. Начался очередной виток допингового скандала. В допинг-пробе Александра Крушельницкого был найден пресловутый мельдоний. Закономерен вопрос, как попал в организм запрещенный препарат, если: а) Крушельницкий адекватен и понимает, как проверяют россиян на Играх в Корее; б) наши атлеты сдали множество проб, прежде чем МОК пригласил их в Пхенчхан.

Завтра делом Крушельницкого займется Спортивный арбитражный суд. Спортивный юрист Артем Пацев рассказал НСН, что будет дальше.

«Для принятия решения выездной коллегии Спортивного арбитражного суда, которая работает на Олимпиаде, неважно по чьей вине или халатности попало запрещенное вещество в организм спортсмена. Их задача зафиксировать: да или нет. Если был препарат, то результат спортсмена автоматически дисквалифицируется. А уже затем, на стадии разбирательства можно выяснять, кто виноват, почему, какова вина спортсмена. Что касается мельдония, то он действительно достаточно долго выводится из организма. Теоретически может вообще никогда не вывестись полностью. Как Крушельницкого проверяли, это вопрос к сотрудникам Федерального Медико-Биологического Агентства. CAS определяет дисквалификацию результата, Международная федерация - дисквалификацию для спортсмена», - пояснил Пацев.

Масла в огонь нового витка допингового скандала подлило внимание WADA к нашей фигуристке, претендующей на медаль в одиночном катании Алине Загитовой, которая досрочно прервала сегодня официальную тренировку на Олимпийских играх из-за сдачи допинг-пробы. Спортсменка вышла на вечернее занятие, следом пришел допинг-офицер WADA и произвёл у неё забор крови. Таким образом, тренировка оказалась сорвана.

Чемпионка мира 2015 года, фигуристка Елизавета Туктамышева в беседе с НСН заявила, что Загитова справится с этой ситуацией и будет бороться за медали.

«Раз они так сделали, то имели на это право. Это никак не повлияет на выступление, еще будут тренировки. Хорошо, что это не произошло непосредственно перед стартом. Алина еще очень юная девушка, думаю, она сумеет прийти в норму, восстановиться. Я уверена, что у фигуристов ничего не найдут. Но давление, конечно, оно присутствует, ребята знали, куда они едут и были готовы к этому», - поделилась с НСН своими мыслями по этому поводу фигуристка.

Ну а пока WADA продолжает охотиться за россиянами, наши олимпийцы отчаянно борются за медали. Так, российская женская сборная по хоккею в полуфинале сегодня играла с командой Канады, которая претендует на очередное олимпийское золото. Проиграв канадкам 0:5 российские девушки теперь будут бороться за бронзовые награды. Матч против команды Финляндии пройдет 21 февраля.

Женская сборная России по керлингу со счётом 8:7 обыграла команду Дании на групповом этапе. Для нашей команды эта победа стала второй в семи матчах. Датчанки потерпели шестое поражение. Был в этом матче еще один придающий остроту момент. За команду Дании играют две сестры Дюпон, а их родной брат Оливер ближайшей весной станет мужем скипа нашей команды Виктории Моисеевой. Интернациональная свадьба будет сыграна весной в Санкт-Петербурге.



Завтра утром в произвольном танце на лед выйдут наши фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. После короткой программы они шестые, но шансы зацепиться за медаль есть.

Меж тем Норвегия обновила свой рекорд по количеству медалей на Играх. Очередную золотую медаль выиграл конькобежец Ховард Лорентсен на дистанции 500 м. Теперь в общей сложности норвежцы выиграли в Корее 27 медалей (10 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых). И за неделю до завершения Игр атлеты принесли своей команде больше медалей, чем в Сочи-2014 и Лиллехаммере-1994. Тогда Норвегия завоевала 26 наград.