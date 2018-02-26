Лукин: Допуск российских паралимпийцев - крупный шаг по сравнению с Рио

Президент Паралимпийского комитета России объяснил в эфире НСН, почему считает решение МПК серьезным успехом.

30 российских спортсменов допущены Международным паралимпийским комитетом к участию в Играх в Пхёнчхане.

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин объяснил в эфире НСН, почему считает это решение МПК серьезным успехом (слушайте аудио).

«Это список из 30 человек, о которых была достигнута предварительная договоренность. То есть он фактически подтвержден. Это само по себе хорошо, это крупный шаг по сравнению с Играми в Рио, где наша команда вообще не выступала. Сейчас выступает существенная часть нашей команды по пяти видам спорта из шести. Плохо, что это неполная команда, квалификационные соревнования проходило существенно большее число людей. Некоторые из них не включены в этот список и не приглашены. Это плохо, надо работать над тем, чтобы это было преодолено. Но, конечно, времени до Паралимпиады остается крайне мало», - сказал он.

Напомним, XII Паралимпийские зимние игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта.