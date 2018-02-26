К Паралимпийским играм допущены 30 россиян

Международный паралимпийский комитет (МПК) одобрил заявки 30 российских спортсменов для участия в и Играх в Пхёнчхане. Как отмечает РБК, они будут представлять делегацию «Нейтральных паралимпийских атлетов».

10 россиян примут участие в соревнованиях по горным лыжам, 12 – по беговым, трое допущены до состязаний в сноуборде, и пятеро - в керлинге на колясках. Причем в лыжных гонках будут участвовать только женщины, поскольку все 100 мест в мужских гонках были распределены среди национальных ассоциаций.

Отмечается, что в МПК еще рассматриваются заявки на участие от некоторых других российских атлетов.