Ловчев: О трансфере Головина в «Челси» договорились друзья Гинер и Абрамович

Александр Головин: ФОТО: РИА Новости

Евгений Ловчев в эфире НСН предположил, что Александр Головин не сам решал, за какой клуб ему дальше играть.

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин, который отлично проявил себя на чемпионате мира – 2018, станет игроком «Челси». Московский и лондонский клуб согласовали трансфер футболиста. По данным издания Corriere dello, россиянин отклонил предложение «Монако», а в переговорах с «Ювентусом» не наблюдается прогресса. В свою очередь, издание Calciomercato сообщило, что «Челси» уже согласовал контракт с Головиным на пять лет. Игроку остается только пройти медосмотр. Трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам портала Transfermarkt.de, составляет €25 млн.

Как на самом деле сошлись в вопросе «Челси» и ЦСКА, в интервью НСН рассказал заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев.

«Не всё так просто, и не сам Головин принимал решение, за какой клуб ему в итоге играть! Роман Абрамович, который является владельцем «Челси», хорошо общается в Гинером, который, так скажем, является хозяином ЦСКА, заинтересован в хорошем полузащитнике. После чемпионата мира Головин стал более привлекательным игроком с точки зрения трансфера», - считает Ловчев.

На прошедшем в России чемпионате мира Александр Головин забил один мяч и отдал две голевые передачи. В рейтинге британского журнала FourFourTwo, Головин входит в тройку главных открытий мундиаля.

Изначально свой интерес к Головину обозначил «Монако», и вице-президент клуба Вадим Васильев приезжал в Москву для обсуждения деталей возможного перехода полузащитника ЦСКА.

К слову, пару лет назад в «Монако» начинал француз Киллиан Мбаппе, признанный лучшим молодым игроком чемпионата мира-2018. И после его перехода в ПСЖ клуб ищет игрока похожего стиля игры. Но, судя по всему, в борьбе за российский талант «Челси» оказался более настойчивым.

«Конечно, это большой плюс, что Головин будет играть в клубе, владельцем которого является русский человек. Отношение будет другое. Но в конечном итоге всё будет зависеть от самого футболиста. Он должен быть сильнее своих конкурентов на 2-3 головы. Трудно сказать, сможет ли он обойти британцев на этой позиции», - заявил в эфире НСН Ловчев.

Добавим, Александр Головин защищает цвета ЦСКА с 2012 года. В прошлом сезоне РФПЛ игрок провел 27 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью «Чемпионату» отметил, что он готов расстаться с защитником

, если последуют интересные трансферные предложения. Гинер назвал бразильца с русским паспортом «настоящей звездой», которая еще ярче засияла во время чемпионата мира. Президент ЦСКА добавил, что «расти дальше уже некуда», но если Марио считает, что это возможно, то он отпустит его.

При этом Евгений Ловчев уверен, что шанс получить предложение от топ-клубов, кроме Головина, у российских футболистов, больше нет.

«Не уверен, что кто-то из российских футболистов может претендовать на интерес со стороны топ-клубов уровня «Монако», «Челси». Пожалуй, есть шанс у Романа Зобнина, но ему нужно будет продолжать такой же высокий класс игры, что он демонстрировал на чемпионате. Прежде всего, речь идет об итальянских клубах, потому именно итальянский тренер Каррера работает со «Спартаком» и он может рекомендовать. Дзюба сейчас многим интересен, но вряд ли он игрок самых топовых клубов Европы», - выказал свою позицию эксперт.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после чемпионата мира заинтересовал несколько клубов. А его трансферная стоимость выросла с 8 до 10 млн евро.

А британское издание Sky Sports составило Top-50 футболистов, которые, по их мнению, были самыми лучшими на нынешнем мундиале. Роман Зобнин занял 42 позицию, а Артем Дзюба -18 место.