Мацуев: Модрич – фантастический игрок, дирижер всех хорватских атак!

РИА Новости

Пианист Денис Мацуев рассказал НСН, что в финальном матче ЧМ-2018 не станет болеть ни за Францию, ни за Хорватию, а будет смотреть красивый футбол.

Финальный матч мирового первенства по футболу – 2018 стартовал на стадионе «Лужники» в Москве. Все внимание 80-тысячных трибун столичной арены и миллионов болельщиков по всему миру приковано к сборным Франции и Хорватии, которым предстоит выяснить, кто из них лучший.

Франция и Хорватия встречались на поле уже пять раз. Три встречи выиграли французы, два раза команды сыграли вничью. Ранее сегодня НСН поинтересовалась у «звездных» болельщиков, кому они отдадут предпочтение. Сергей Галанин, Лев Лещенко и Владимир Винокур признались, что будут болеть за хорватов. А вот пианист Денис Мацуев в эфире НСН заявил, что обе команды достойно выступали, и он ждет от финала «красивой игры».

«Я болею только за сборную России, потому что болеть за несколько команд одновременно невозможно. Но есть пристрастия, когда твоя команда уже не играет. Я в таком случае всегда болею за красивый футбол», - заявил собеседник агентства.

Мацуев признался, что при виде сборной Хорватии им овладевает «светлая грусть». Ведь именно «шашечники» разбили мечты россиян на попадание национальной сборной в полуфинал.

«В полуфиналах особо высокого класса не было. Все рассчитывали на «спектакль» в матче Франция-Бельгия, но игра такой не оказалась. Я смотрел этот матч после концерта в Париже и еще раз убедился, что мы бы могли «выстрелить». И как жалко, что нас не было там! В матче с бельгийцами у французов были огрехи в обороне, в нападении, они с трудом справлялись с прессингом. Хорваты блестяще показали себя во втором тайме в игре с Англией», - рассказал Денис Мацуев.

При этом пианист затруднился предположить, кому, по его мнению, достанется победа в ЧМ-2018.

«Финал – это отдельное государство и предсказать победу невозможно. Нормальный фаворит Франция, но мы все видели, какого высокого класса у Хорватии игроки. Модрич – один из самых фантастических игроков, хотя в игре со сборной России он не особо блеснул - мы его очень здорово «съели». И все же он выполняет функцию дирижера всех атак. Но я ни за кого не будет болеть, буду смотреть красивый футбол», - добавил Мацуев.

Отметим, что финальному матчу в «Лужниках» предшествовала церемония закрытия ЧМ-2018, которую организаторы посвятили болельщикам.

К слову, финал в «Лужниках» станет 900-м матчем в истории чемпионатов мира. В первом матче мирового первенства в 1930 году также играли французы, которые со счетом 4:1 победили мексиканцев.