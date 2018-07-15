Лещенко: Предсказывать не буду, просто поболею за хорватов

РИА Новости

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в эфире НСН рассказал, почему в финальном матче ЧМ-2018 будет болеть за сборную Хорватии.

Финальный матч Чемпионата мира по футболу – 2018 между сборными Франции и Хорватии покажут в московской подземке. Как рассказал представитель столичного метрополитена Роман Латыпов, трансляция будет идти в поездах, оборудованных экранами, чтобы «пассажиры, находящиеся в пути, могли стать свидетелями исторической встречи».

В «Лужниках», где пройдет финал ЧМ-2018, сегодня ожидается аншлаг. Те, кто не смог попасть на трибуны, будет смотреть футбольную битву французов с хорватами в фан-зонах и на экранах телевизоров. Народный артист РСФСР и заядлый футбольный болельщик Лев Лещенко в эфире НСН заявил, что сегодня будет поддерживать братьев-славян.

«Я надеюсь к финалу вернуться из Греции. Уверен, что будет серьезная борьба, потому что Франция и Хорватия – команды-антиподы. Если французы – команда техничная и бегущая, то хорваты показывают мобильный и силовой футбол. Трудно предсказать результат, но предпочтение я отдаю хорватам. Это наши братья-славяне, близкий нам народ», - сказал собеседник агентства.

По мнению артиста, прошедший в России мундиаль «был прекрасен и по форме и по содержанию».

«Главное даже не результат, хотя и он удовлетворил всех наших болельщиков – сборная, наконец-то, вошла в ТОП футбольных команд мировой лиги. По организации это лучший Чемпионат, который я видел. Атмосфера прекрасная, кругом дружелюбие, радушие и сердечность, присущие русской нации, нашему Отечеству. Думаю, что после этого чемпионата весь негатив, который сложился в других странах в отношении России, потихоньку исчезнет из жизни, люди пойму, что мы открыты к диалогу, хотим дружить, хотим общаться, не хотим ни с кем ссориться и вообще – миролюбивая страна. Этот чемпионат – хороший пример того, какое на самом деле наше Отечество», - заключил Лев Лещенко.

Ранее пародист Владимир Винокур рассказал НСН, что считает сборную Хорватии достойной звания чемпионов мира по футболу.

Финальный матч ЧМ-2018 между Хорватией и Францией, который завершит проведение мирового первенства в России, пройдет в «Лужниках» 15 июля. Начало встречи в 18.00.