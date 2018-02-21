Легков: Серебро и бронза наших лыжников скоро станут золотом

Олимпийский чемпион Александр Легков заявил, что российские лыжники могут выиграть еще медали на Играх в Корее.

Денис Спицов и Александр Большунов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Корее. В командном мужском спринте они пропустили вперед только норвежцев.

Лидер российской сборной олимпийский чемпион Александр Легков, который не получил от МОК приглашение на Игры-2018, в эфире НСН признал, что очень рад за товарищей по команде (слушайте аудио).

«Безумно рад за ребят. Эти медали уже почти золотые. Им чуть-чуть осталось поднажать и серебро, и бронза скоро превратятся в золото. Я безумно рад за ребят, мы в команде все обсуждаем эту тему», - поделился своими эмоциями Легков.

При этом комментируя только 9-е место россиянок в командном спринте, где на предпоследнем этапе Наталья Непряева сломала палку, Легков отметил, что такие случайности иногда определяют исход. «Наши девушки уже доказали, что они очень сильные, выиграв и в смешанной эстафете, и в личных гонках, думаю, что у них впереди большое будущее», - уверил НСН Легков.