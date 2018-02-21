Эксперт: Российские хоккеистки вписали свое имя в историю Олимпиад

Хоккеистка Анастасия Легкодух пообещала НСН, что на Играх-2022 россиянки будут призерами.

В шаге от пьедестала остановилась российская женская хоккейная команда на Олимпиада-2018. В матче за бронзовые медали подопечные Алексея Чистякова уступили финским хоккеисткам – 2:3.

Форвард женского хоккейного подмосковного клуба «Торнадо» Анастасия Легкодух рассказала НСН о причинах поражения нашей команды (слушайте аудио).

«Девчонки – молодцы, и я думаю, что им чуть не повезло. Россиянки вписали свое имя в историю, дойдя до борьбы за бронзу. И если так и буду прогрессировать, то на следующей Олимпиаде поборемся за медали. При этом я не считаю, что финки были сильнее. Где-то подвела реализация, не хватило везения. Мы бы могла быть в призах, но чуть-чуть не хватило», - резюмировала Легкодух.

Тем не менее, россиянки заняли четвёртое место на турнире, показав свой лучший результат на Олимпиадах.