Среда
21 февраля
USD 56.52
EUR 69.89
Спорт

Эксперт: Российские хоккеистки вписали свое имя в историю Олимпиад

21 Февраля 2018 в 14:08
Эксперт: Российские хоккеистки вписали свое имя в историю Олимпиад
Хоккеистка Анастасия Легкодух пообещала НСН, что на Играх-2022 россиянки будут призерами. 

В шаге от пьедестала остановилась российская женская хоккейная команда на Олимпиада-2018. В матче за бронзовые медали подопечные Алексея Чистякова  уступили финским хоккеисткам – 2:3.

Форвард женского хоккейного подмосковного клуба «Торнадо» Анастасия Легкодух рассказала НСН о причинах поражения нашей команды (слушайте аудио).

«Девчонки – молодцы, и я думаю, что им чуть не повезло. Россиянки вписали свое имя в историю, дойдя до борьбы за бронзу. И если так и буду прогрессировать, то на следующей Олимпиаде поборемся за медали. При этом я не считаю, что финки были сильнее. Где-то подвела реализация, не хватило везения. Мы бы могла быть в призах, но чуть-чуть не хватило», - резюмировала Легкодух.

Михайлов: Хоккеистам нужно забыть про матч с Норвегией, нужно думать о чехах

Тем не менее, россиянки заняли четвёртое место на турнире, показав свой лучший результат на Олимпиадах.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.