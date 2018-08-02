Костя Цзю: Усик повёл себя как джентльмен!

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Боксёр поддержал украинского коллегу и рассказал, почему не нужно смешивать спорт и политику.

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик объяснил свой отказ кричать лозунг «Слава Украине» после победы над россиянином Муратом Гассиевым. В ходе пресс-конференции он заявил, что готов его кричать 24 часа, если власти страны вернут в Украину мир, обеспечат достойными пенсиями население и «вернут улыбки тем, кто не улыбается», отмечает «Свободная пресса». Ранее боксёр также отказался от звания Героя Украины, которое ему присвоили после одержанной победы.

Российский экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю в эфире НСН поддержал своего украинского коллегу и заявил, что тот повёл себя, прежде всего, как джентльмен.

«Я его полностью поддерживаю в том, что не надо смешивать спорт и политику. Потому что сам считаю, что это совершенно неправильно. Спортсмены должны заниматься спортом, независимо от того, для какой партии, какой национальности. Делать свою работу на 100%, чтобы люди получали удовольствие. Он, прежде всего, отстоял свою честь. Это самое главное. Он представляет сейчас не только Украину, он представляет вид спорта, который называется боксом. И он, прежде всего, показал себя настоящим джентльменом, как на ринге, так и вне. Поэтому у меня только уважение к нему», — заявил Костя Цзю.

Напомним, Александр Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира по боксу по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90 килограммов. Бой состоялся в Москве 21 июля в СК «Олимпийский», напоминает «Русская планета».



