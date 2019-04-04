Клуб своих не бросает. Ветеран ЦСКА оценил будущее Дзагоева

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев останется игроком армейского клуба, несмотря на травму передней крестообразной связки правого колена. Об этом заявил «Спорт-Эксперссу» президент клуба Евгений Гинер. Ранее в прессе прошли сообщения о том, что ЦСКА не намерен продлевать контракт с футболистом после истечения срока.
По его словам, клуб и ранее не расторгал с игроками контракты из-за травм, и не намерен начинать такую практику с Дзагоева.
«Какие у футболистов были проблемы с подписанием контракта? С кем не подписали, кого бросил ЦСКА? Или вы думаете, с Дзагоева мы начнем?», — возмутился Гинер.
Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфире НСН объяснил, что такова политика клуба, и именно она позволяет игрокам быть уверенными в себе.
По его словам, будущее Дзагоева будет целиком зависеть от него самого, никто в клубе не станет его принуждать к работе, если состояние не позволит ему играть на прежнем уровне.
«Это очень проблематично и зависит от него. Захочет он оставаться в команде, останется. Если почувствует, что не сможет тянуть, играть на высоком уровне, это его решение. Евгений Леннорович его опустит, но поможет всегда», — заметил собеседник НСН.
Однако осложнить жизнь футболисту, по его мнению, может не нынешняя травма, а давнее повреждение, которое плохо подлежит восстановлению и способно напоминать о себе всю жизнь.
«Всё это очень серьёзно. А во-вторых, у него уже тянулась задняя поверхность бедра, она ему не давала играть. Это даже серьёзнее, чем повреждение крестообразных связок колена. Их можно как-то подлечить, а задняя поверхность бедра будет всё время его беспокоить», — отметил Пономарёв.
Добавим, травму Дзагоев получил 19 февраля в товарищеском матче с испанской «Картахеной» (3:1), проведя на поле 16 минут. Контракт 28-летнего футболиста с ЦСКА истекает летом нынешнего года.