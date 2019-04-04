Клуб своих не бросает. Ветеран ЦСКА оценил будущее Дзагоева

ФОТО: Алан Дзагоев // ПФК ЦСКА

Заслуженный мастер спорта СССР рассказал НСН, как прошлые травмы могут повлиять на будущее армейского полузащитника.

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев останется игроком армейского клуба, несмотря на травму передней крестообразной связки правого колена. Об этом заявил «Спорт-Эксперссу» президент клуба Евгений Гинер. Ранее в прессе прошли сообщения о том, что ЦСКА не намерен продлевать контракт с футболистом после истечения срока.

По его словам, клуб и ранее не расторгал с игроками контракты из-за травм, и не намерен начинать такую практику с Дзагоева.

«Какие у футболистов были проблемы с подписанием контракта? С кем не подписали, кого бросил ЦСКА? Или вы думаете, с Дзагоева мы начнем?», — возмутился Гинер.

Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфире НСН объяснил, что такова политика клуба, и именно она позволяет игрокам быть уверенными в себе.

«Я нисколько не сомневался, что Гинер всё сделает, чтобы помочь Алану. Он его не бросит в беде, это естественно, потому что тот много сделал для команды. Евгений Леннорович [Гинер] — порядочный человек, и никогда никого не выкинет из команды. Это политика ЦСКА. Поэтому ребята уверенны в своём будущем», — заверил Пономарёв.

По его словам, будущее Дзагоева будет целиком зависеть от него самого, никто в клубе не станет его принуждать к работе, если состояние не позволит ему играть на прежнем уровне.

«Это очень проблематично и зависит от него. Захочет он оставаться в команде, останется. Если почувствует, что не сможет тянуть, играть на высоком уровне, это его решение. Евгений Леннорович его опустит, но поможет всегда», — заметил собеседник НСН.

Однако осложнить жизнь футболисту, по его мнению, может не нынешняя травма, а давнее повреждение, которое плохо подлежит восстановлению и способно напоминать о себе всю жизнь.

«Всё это очень серьёзно. А во-вторых, у него уже тянулась задняя поверхность бедра, она ему не давала играть. Это даже серьёзнее, чем повреждение крестообразных связок колена. Их можно как-то подлечить, а задняя поверхность бедра будет всё время его беспокоить», — отметил Пономарёв.

Добавим, травму Дзагоев получил 19 февраля в товарищеском матче с испанской «Картахеной» (3:1), проведя на поле 16 минут. Контракт 28-летнего футболиста с ЦСКА истекает летом нынешнего года.