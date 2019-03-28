Нигматуллин — о брейк-дансе: Спорт и танцы всегда шли рядом

Футболист и ди-джей Руслан Нигматуллин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, спортивных новостей уходящего дня.

Топ-1: Брейк-данс, серфинг, скейтбординг и скалолазание станут олимпийскими видами спорта

Брейк-данс стал олимпийским видом спорта. Такое решение принял Международный олимпийский комитет. Дебют танцев состоится на соревнованиях 2024 года, которые пройдут в Париже. Помимо брейк-данса на этих же Играх будут проведены турниры по таким новым дисциплинам, как скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.

«На самом деле, все это очень интересно. Ну, а что касается брейк-данса, спорт и музыка всегда были рядом, так что будем ждать 2024 год», - отметил Руслан Нигматуллин в беседе с НСН.

Топ-2: Нурмагомедов вернется в большой спорт в сентябре

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о сроках следующего поединка действующего чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он заявил, что боец смешанного стиля вернется в большой спорт в сентябре, однако имя соперника Нурмагомедова не назвал.

«На самом деле, все мы с интересом наблюдаем за карьерой данного спортсмена. Насколько я знаю, информация о нем привлекает даже больше внимания, чем новости хоккея и футбола. Любопытно», - подчеркнул Руслан Нигматуллин в беседе с НСН.

Топ-3: УЕФА открыл дисциплинарное дело против Федерации футбола Украины

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Федерации футбола Украины из-за участия полузащитника Жуниора Мораеса в отборочных матчах против сборной Португалии и сборной Люксембурга. Португалия и Люксембург настаивают на том, что Мораес не имел права участвовать в играх, так как в его случае не было выполнено условие о смене спортивного гражданства. Согласно действующим правилам, перед сменой паспорта игрок должен прожить в новой стране не менее 5 лет.

«Насколько я помню, он в новой стране прожил 4 года и 8 месяцев. Но правила должны быть одинаковыми для всех. Посмотрим, чем закончится это дисциплинарное дело», - сказал Руслан Нигматуллин в беседе с НСН.

Топ-4: Кузнецов поделился впечатлениями о посещении Белого дома в США

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился впечатлениями о посещении Белого дома в США. Форвард рассказал о хлёстком рукопожатии президента, а также о том, что Трамп не смог выговорить его фамилию.

«Ну, зная, как американцам трудно произносить наши фамилии, я не удивлен. Мы-то фамилию Трампа выговариваем хорошо, потому, что произносим ее очень часто. Кстати, Трамп на этой встрече еще заявил, что его любимый игрок – Овечкин. Присоединяемся», - заявил Руслан Нигматуллин в беседе с НСН.

Топ-5: Путин заявил, что физкультура и спорт — это «не развлекушка»

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта заявил, что физкультура и спорт — это не развлекушка, и подчеркнул всю значимость данного направления. Он отметил, что от уровня развития спорта зависит демографическая ситуация в стране и здоровье нации.

«Честно говоря, здесь мне и добавить-то нечего, поскольку все сказано правильно и по делу», - отметил Руслан Нигматуллин в беседе с НСН.