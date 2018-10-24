Кирьяков: «Локо» сыграет с «Порто» лучше, чем армейцы с римлянами

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Экс-футболист и тренер Сергей Кирьяков в интервью НСН заявил, что железнодорожники смогут обыграть «Порту».

Московский «Локомотив» сегодня, 24 октября, сыграет в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов против португальского «Порту». В случае поражения или ничьей железнодорожники практически лишатся шансов на продолжение борьбы в главном европейском клубном турнире. Поэтому подопечные Юрия Семина настраиваются на 90 минут борьбы.

Однако, в сегодняшнем поединке железнодорожникам точно не помогут травмированные нападающий Федор Смолов и полузащитник Александр Коломейцев. Под большим вопросом остается участие форварда Джефферсона Фарфана, а также защитников Мацея Рыбуся и Ведрана Чорлуки.

, обсуждая спредстоящий поединок, отметил, что «Локомотив» будет сегодня стараться играть по четкому плану, но явно желая прыгнуть выше головы.

«Думаю, что железнодорожники покажут, в отличие от ЦСКА, совсем другую игру. «Локомотив» играет дома, набрал ход, поправил дела во внутреннем чемпионате и это придает особый импульс. «Порту» - хорошая команда, с которой можно играть, но нужно предварительно выстроить план. Наверняка, команда не полетит вперед с первых минут, оголяя тылы. В составе команды соперников есть очень быстрые игроки, которые могут этими моментами воспользоваться. Это будет игра на результат, эти три очка очень нужны москвичам. И есть все предпосылки полагать, что сегодня «Локомотив» сыграет лучше, чем вчера это сделали армейцы», - озвучил свой прогноз в эфиреСергей Кирьяков.

Напомним, во вторник, 23 октября, футболисты московского ЦСКА потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, проиграв на выезде итальянской «Роме» - 0:3. Этот матч было омрачен трагедией в метро, в которой пострадали болельщики армейского клуба. И если некоторые эксперты считают, что происшествие повлияло на игру команды, то Сергей Кирьяков видит причину поражения исключительно в игре самих футболистов.

«ЦСКА играл с очень мотивированным соперником. Дела у римлян в национальном чемпионате идет не так хорошо, нужно было оправдываться в глазах болельщиков. ЦСКА 20 минут активно сопротивлялся, было у россиян пару хороших моментов, но дальше игра пошла под диктовку «Ромы». Забили два логичных мяча, дальше стали играть по счету. И только мастерство вратаря спасло ЦСКА от полного разгрома. 3:0 – это приемлемо, учитывая, сколько момент у их ворот было создано», - такой увидел матч

Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев после инцидента в римском метро с болельщиками пообещал, что клуб постарается оказать всю необходимую помощь пострадавшим и уже начал этим заниматься.

Бабаев добавил, что в свете этих событий футбольный матч отошёл на второй план, а самое главное сейчас — здоровье фанатов.