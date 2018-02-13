Хоккеистка объяснила поражение российской женской сборной на ОИ-2018

ФОТО: photo.khl.ru

Игрок женской сборной России по хоккею на ОИ-2014 Елена Бялковская также заявила НСН, что у отечественной команды еще есть шанс.

Женская сборная России по хоккею проиграла команде США в матче группового этапа Олимпиады в Пхёнчхане, сообщает «РИА Новости». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу американок.

Игрок женской сборной России по хоккею на ОИ-2014 Елена Бялковская в эфире НСН объяснила, почему отечественная сборная не смогла одержать победу в этом матче.

«Не всю игру удалось, к сожалению, посмотреть. Но американки были быстрее, мобильнее, и не давали нашим возможности атаковать свои ворота. Какие-то позитивные моменты были, но, к сожалению, их было очень мало», — рассказала Бялковская.

Несмотря на поражение женской сборной, собеседница НСН выразила надежду на то, что дальнейшие встречи с соперницами завершатся победой россиянок.

«Но надеюсь, что в групповом этапе с командой Финляндии всё будет по-другому, и другой настрой будет, девочки поборются. Шанс есть, конечно. Я верю в нашу команду», — заключила хоккеистка.

Добавим, что этот матч стал значимым для США, так как нападающая сборной Жослин Ламурё установила рекорд, сделав самый быстрый дубль в истории Игр. Она забросила две шайбы в ворота национальной команды России во втором периоде игры в течение шести секунд, отмечает RT.

Россиянкам предстоит встреча со сборной Финляндии 15 февраля, в ходе которой будет разыграно третье место в группе А. Ранее лидерами группы стали сборная США и Канады.