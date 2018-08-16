Каменский: Поесть пельменей из Кубка Стэнли - очень по-русски

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Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский похвалил россиянина Кузнецова, который отметил победу таким оригинальным способом.

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон кэпиталс» Евгений Кузнецов, выигравший в сезоне 2017/18 вместе с командой Кубок Стэнли, привез трофей в Челябинск. Вместо традиционного шампанского, который пьют прямо в раздевалке, Евгений решил поесть из него уральских пельменей.

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР, обладатель Кубка Стэнли вместе с «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский признался НСН, что Евгений Кузнецов всего лишь поддержал традицию, но сделал это весьма оригинальным способом.

«Это - традиция. Что только не делали с Кубком Стэнли. Его и на рыбалку возили, из него пили, ели. Это вполне нормальное явление, каждый хочет придумать что-то новое. Евгений Кузнецов - русский парень, а пельмени – чисто русская еда. Такой оригинальный шаг Женя сделал. Надолго запомнится всем. Пельмени еще никто не ел», - рассказал Каменский.

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов родился и начал свою спортивную карьеру в Челябинске. Как пишет Ura.ru, по традиции каждый из хоккеистов, который завоевал Кубок Стэнли, имеет право привезти его к себе на родину.

Хранитель кубка Филип Притчар рассказал, что Кузнецов после матча «Трактора» и «Металлурга» позвал игроков команд, болельщиков отведать пельменей.

«Нет лучшего способа, чтобы закончить вечер… В русском стиле. Традиционные пельмени из Кубка Стэнли», — написал в социальной сети Филип Притчард.

«Когда я выиграл трофей, то я его в Россию не привозил, нам тогда не разрешали. Мы шампанское из Кубка пили, детей туда сажали, фотографировали. Но ничего особенного мы не делали. Знаю, что кто-то борщ ел. Так использовать Кубок Стэнли самым необычным образом – это уже традиция», - поделился своими впечатлениями с НСН обладатель заокеанского трофея Валерий Каменский.

Капитан столичного клуба НХЛ Александр Овечкин решил из Кубка Стэнли отведать черной икры. 17 августа трофей побывает в Новокузнецке, откуда родом еще один русский из «Вашингтона». Дмитрий Орлов. Он пока не раскрывает секретов, чем наполнит чашу Кубка.