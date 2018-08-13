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Спорт

Вячеслав Фетисов назвал абсурдом исключение хоккея из программы Олимпиад

13 Августа 2018 в 15:25
Вячеслав Фетисов назвал абсурдом исключение хоккея из программы Олимпиад
Олимпийский чемпион по хоккею отказался обсуждать идею отмены олимпийского хоккейного турнира из-за ее очевидной глупости.
После отказа Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) отпускать своих игроков на Олимпиаду-2018 президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель опубликовал пост, в котором назвал четыре варианты развития событий в этом ключе. Один из них предполагает, что в турнире будут участвовать только хоккеисты НХЛ до 23 лет, а самый пессимистичный – и вовсе отказ от хоккейного турнира. При этом сам Фазель считает, что последний вариант развития событий является недопустимым.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов в беседе с НСН назвал эту идею абсурдной.

«Я вообще не понимаю, откуда эта мысль вообще взялась! Абсурд полнейший. Мне кажется, что это провокация, даже комментировать не хочу», - возмутился олимпийский чемпион.

Некоторые спортивные эксперты предполагают, что НХЛ сеет панику, чтобы добиться от ИИХФ максимально комфортных условий участия своих игроков в Олимпийских Играх. При этом Федерация Хоккея России (ФХР) официально заявила, что будет отстаивать сохранение существующего формата олимпийского хоккейного турнира.

«Национальная хоккейная лига вправе принимать решение об участии её игроков в Олимпиаде. Однако проведение олимпийского хоккейного турнира не зависит от позиции НХЛ. Олимпиада-2018 показала, что внимание к хоккею и уровень олимпийского турнира остаются высокими независимо от участия игроков НХЛ», - говорится в официальном сообщении ФХР. Согласился с такой позицией и Вячеслав Фетисов.

«У меня нет слов! Хоккей – главный вид спорта на Олимпиаде! И они от него отказываются! Даже представить себе не могу! Что касается игроков НХЛ, которые из-за запрета Лиги не приезжают на олимпийский турнир, то Федерация хоккея России решила как-то эту проблему. И мне кажется, что деньги должны сыграть свою роль», - высказал свою позицию Фетисов.

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Как пишет Ura.ru, исключение хоккея негативно скажется на зрелищности Олимпиады, а также предположили, что таким образом Фазель пытается оказать давление на НХЛ.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане чемпионом по хоккею после многолетнего перерыва стала мужская сборная России. Подопечные Олега Знарка в финале разгромили Германию.

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