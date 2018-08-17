Гребенкина: Новая система оценок в фигурном катании направлена против России

Алина Загитова и Евгения Медведева ФОТО: olympic.org

Фигуристка Анастасия Гребенкина призвала в эфире НСН российских спортсменок кататься на голову выше соперниц и не обращать внимание на козни.

В фигурном катании свершилась очередная революция. Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе в Севилье решил обнулить рекорды. Установленные Алиной Загитовой, Евгений Медведевой, Татьяной Волосожар и Максимом Траньковым будут именоваться «историческими». А новые лучшие достижение будут фиксироваться, что называется с первой ноты, записываться с чистого листа.

Также функционеры от фигурного катания изменили важнейшего компонента оценки выступления спортсменов. GOE -Grade of Execution — «шкала уровня исполнения». Если раньше градация была от «-3» до »+3», теперь — от «-5» до «+5». И по новым правилам неудавшийся прыжок будет «стоить» спортсмену дороже, но если выполнить его чисто, то и получить можно больше очков. Таким образом, ISU решил поощрить не сложность, а качество исполнения.

И если Максим Траньков в интервью «Газете» признался, что его мало волнуют выставленные баллы, для него важно, как он сам оценивает катание, то многие эксперты отметили, что новая система направлена на то, чтобы потеснить Россию с пьедестала, особенно в части женского одиночного катания.

Еще в апреле 2017-го года в сети появилось видео с тренировки тренера Этери Тутберидзе, где тогда еще 13-летняя Анна Щербакова и 12-летняя Александра Трусова исполняли каскады с прыжками в четыре оборота.

призналась, что видит в новой системе еще один способ ослабить позиции России в мировом футбольном катании

«Конечно, это желание хоть как-то подвинуть наших девчонок с пьедестала. Настолько в мире переживают, что наши четырнадцати - пятнадцатилетние спортсменки обыграют начисто соперниц. Хотя я понимаю и тех, кто принимает такие решения, они уже не знают, как с российскими спортсменами бороться, придумывают, как бы еще нас не допустить на первые места. Но, конечно, это несправедливо. Что хотят, то и делают. "Террором" это не назвать, но маленьким "террорчиком" - вполне», - считает спортсменка.Напомним, предыдущий раз система оценок менялась в 2003-2005-м годах. А до этого больше ста лет использовалась шестибалльная система оценок, где 0,0 означало, что программа «не выполнена», 6,0 — «безукоризненно». У судей, самих фигуристов и у зрителей ушло немало времени, чтобы понять, почему выставлена та или иная оценка, и как на самом деле откатали фигуристы.

«Ох, а сколько денег тогда было потрачено! А что касается очередного витка изменений, то, как оценить качество исполнения, по каким критериям? Это же не высота прыжка или пролёта?! Как вести себя россиянам в новой системе оценок? А как обычно - быть на 10 голов выше всех. Если ты будешь кататься наравне с соперниками, и если ты из России, то тебя просто «уберут», значит, нужно быть однозначно лучше. Так что нужно пахать, работать, а что делать…», - заявила

Добавим, в мужском одиночном катании мировые рекорды в короткой (112,75 балла) и произвольной (223,20) программах, а также по сумме программ (330,43) принадлежат японцу Юдзуру Ханю.В женском катании рекорд в короткой программе (82,92) принадлежит россиянке Алине Загитовой, в произвольной (160,46) и по сумме (241,31) - Евгении Медведевой.В парном катании рекорд в короткой программе (84,17) принадлежит россиянам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову, в произвольной (162,86) и по сумме (245,84) - немцам Алене Савченко и Бруно Массо.В соревнованиях танцевальных пар рекорды мира в короткой (83,73) и произвольной (123,47) программах, а также по сумме (207,20) принадлежат французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.