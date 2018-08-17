Боярский: У «Зенита» вместо сердца - пламенный мотор!

Артем Дзюба. ФОТО: РИА Новости

Самый преданный болельщик питерского клуба не смог сдержать эмоций, обсуждая с НСН, историческую победу «Зенита» в Лиге Европы.

Настоящую сенсацию сотворил ФК «Зенит», который самым неожиданным образом уступил минскому «Динамо» в Лиге Европы (0:4), а затем при пустых трибунах, играя в меньшинстве, выиграл практически с хоккейным счетом – 8:1.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте Леандро Паредесм, следом отметился Кристиан Нобоа. Как пишет Газета.ру, затем в течение трех минут Артем Дзюба дважды поразил ворота соперника. В дополнительное время футболист гостей Сейду Яхайа сократил разрыв в счете, но на большее «Динамо» не хватило. Во второй 15-минутке Дзюба забил свой третий мяч, а Роберт Мак оформил дубль. На 72-й минуте Паредес получил красную карточку. Впрочем, под занавес игры, за два «горчичника» был удален защитник минского клуба Максим Швецов.

Самый преданный и эмоциональный болельщик «Зенита», Народный артист России Михаил Боярский в эфире НСН признался, что давно не испытывал столь острых переживаний.

«Этот матч поломал все стереотипы. Чем команде тяжелей, тем лучше она играет. Вдесятером, без зрителей, при счете 0:4 начать матч и выиграть 8:1! Я посмотрел матч два раза, но уже потом, а сначала слушал репортаж по радио. Это легенда, которая останется на все болельщицкие годы», - озвучил свое мнение Боярский.

«Зенит» не только выполнил план по забитым мячам, но и перевыполнил, став вторым клубом в истории, отыгравшимся со счета 4:0. В матче Лиги чемпионов «Барселона» проиграла «ПСЖ» со счётом 0:4, а в ответном поединке крупно победила парижан — 6:1. Получается, что «Зенит» даже превзошел рекорд каталонцев.

«Да, есть моменты для критики. Например, слабая реализация, но это уже придирки. Но до конца оценить этот подвиг сложно. Все играли на 150%, несмотря на травмы. Потрясающий Семак, который очень скромно вел себя на пресс-конференции, достойно поблагодарил соперника. Игроки обеих команд на поле вели себя корректно. Мотивация, которая была у «Зенита», сложно себе представить. Вместо сердца у команды был пламенный мотор, который не останавливался ни на секунду. Это что-то невероятное», - не смог сдерживать эмоций Михаил Боярский.

К слову, на вопрос

можно ли сравнить настрой сборной России на чемпионате мира с тем, что демонстрировал «Зенит», Боярский ответил отрицательно.

«Лидером сборной является Дзюба, и в «Зените» он себя проявляет. Но я считаю, что внутренний чемпионат намного интереснее. Клубу, безусловно, нужна Лига Европы со всех сторон, материальной, в том числе, но национальное первенство, в котором мы очень удачно начали, нам родное и близкое. Эти матчи дают возможность выходить на внутренние игры более подготовленными и профессиональными. Нужно отдать должное Семаку, который реставрирует команду, и за «Зенитом» подтянутся и другие клубы», - считает Народный артист России.

В раунде плей-офф «Зенит» сыграет с норвежским Мольде. Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 23 августа, ответный — 30 августа в Мольде.