Госдума: Восстановление ОКР в правах до конца Олимпиады закроет все претензии к РФ

Депутат в эфире НСН рассказал, что ОКР и МОК начнут взаимоотношения с чистого листа после Игр в Пхёнчхане.

Международный олимпийский комитет рассказал о возможности восстановления в правах ОКР ещё до окончания Игр в Пхёнчхане. С таким заявлением выступила глава комиссии МОК по допуску российских спортсменов Николь Хевертц во время 132-ой сессии МОК. Она также подчеркнула, что ОКР будет нести ответственность за поведение атлетов, в то время как за болельщиков будут отвечать федерации, сообщает RT.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищёв в эфире НСН заявил, что ОКР обещали восстановить в правах до окончания Игр ещё в декабре.

«Эту информацию мы получили в конце прошлого года. Это было одно из условий, в том числе и российской стороны, – полное восстановление в правах национального олимпийского комитета. Я лично слышал, как Бах с трибуны во время пресс-конференции заявил, что если будут выполнены все условия, в том числе и делегацией, то после соревновательной части наши атлеты смогут присутствовать на закрытии Олимпийский игр в форме России, с флагами России, что будет говорить о полном восстановлении в правах Олимпийского комитета. Я сейчас не вижу никаких аргументов, чтобы не поверить господину Баху. Мне кажется, он должен отвечать за свои слова и за ту организацию, которой руководит», - заявил депутат.

По словам Дмитрия Свищёва, после ОИ в Пхёнчхане, ОКР и МОК начнут отношения с чистого листа.

«После Олимпийских игр всю историю с сочинскими проблемами Бах обещал закрыть. Россия с МОК начнёт взаимоотношения с чистого листа, перевернув страницу с этими проблемами», - сказал Свищёв.

Ранее стало известно, что 32 российских спортсмена пытаются оспорить запрет на участие в Олимпиаде. Соответствующие апелляции были поданы и в федеральный суд Швейцарии, и в CAS. Среди них биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, шорт-трекистка Евгения Захарова и другие. Об этом рассказал глава CAS Джон Коутс, сообщает Ura.ru .