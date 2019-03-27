Газзаев: В честь 40-летия Олимпиады в Москве готов снова выйти на поле

Заслуженный тренер России объяснил в эфире НСН, почему важно отметить 40-летие Олимпиады в Москве.

Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов на заседании Совета при Президенте по спорту предложил торжественно отметить в 2020 году 40-летие со дня открытия Олимпиады-80 в Москве. В ответ на это президент Владимир Путин отметил, что это хорошая идея.

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил в эфире НСН, что полностью поддерживает идею Смирнова отметить 40-летнюю годовщину Олимпиады-80 и отметил, что традиции формируют будущее страны.

«Во-первых, это впервые была в нашей стране Летняя Олимпиада! К счастью, сам участвовал в этой Олимпиаде. Поэтому, конечно, я полностью поддерживаю идею Виталия Георгиевича Смирнова. Очень хорошая инициатива. Более того, это лишний раз популяризация достижений наших спортсменов, которыми мы должны гордиться. И президент сегодня отмечал на Госсовете по спорту, что это уже национальная и приоритетная политика нашей страны. Вести здоровый образ жизни, радоваться успехам наших спортсменов. Я считаю, что это только большой плюс для будущего наших спортсменов. Ну, и, конечно же, мы не должны забывать те традиции, которые у нас были вчера и позавчера. На основании этих традиций будет и наше будущее», - рассказал прославленный спортсмен.

Также Газзаев отметил, что в честь такого случая был бы даже готов выйти на поле в рамках торжественного турнира ветеранов-участников Олимпиады:

«Если это крайне нужно, то конечно же выйду»,- заявил заслуженный тренер.

Ранее заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН рассказал о рейтинге лучших в истории тренеров.