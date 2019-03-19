Трофеи решают всё. Газзаев о рейтинге лучших в истории тренеров

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы прокомментировал НСН список лучших футбольных наставников по версии France Football.

Валерий Лобановский вошел в рейтинг 50 лучших тренеров в истории футбола по версии журнала France Football. Советский специалист занял в рейтинге шестое место. На 23-й строчке расположился еще один советский тренер Виктор Маслов. Первое место в рейтинге отдано Ринусу Михелсу, который руководил сборной Нидерландов и «Барселоной». Вторым стал шотландец Алекс Фергюсон, работавший с «Манчестер Юнайтед», замыкает тройку итальянец Арриго Сакки – наставник сборной Италии.

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил в эфире НСН, что Лобановский заслуженно попал в топ-10 рейтинга.

«Валерий Васильевич действительно оставил огромный след в истории футбола в целом. Я считаю, что это лучший тренер за всё время советского и российского футбола. Тут не только достижения, но и его философия футбола. Он предсказал перспективы развития мирового футбола. В своё время он сказал такую вещь: тот, кто освоит в совершенстве прессинг, будет иметь тотальное преимущество в игре. В принципе, футбол к этому сегодня и идёт. Лучшие национальные команды сегодня демонстрируют тотальный, скоростной, техничный футбол», - отметил собеседник НСН.

Валерий Газзаев считает логичным, что больше никто из отечественных тренеров не попал в первую десятку.

«Практически, никто из них не брал серьёзных трофеев, таких, как Лига чемпионов, чемпионаты мира, Европы. Среди наших наставников только Гавриил Качалин ещё во времена СССР выиграл два международных турнира - европейское первенство и Олимпиаду. Впрочем, в топ-10 не вошли многие другие выдающиеся тренеры. На сегодня ведущий критерий – обладание главными ценностями футбола: на уровне сборных – победы в чемпионатах мира и Европы, на уровне клубов – в Лиге чемпионов и Лиге Европы», - сказал известный специалист.

Газзаев также уверен, что более впечатляющие успехи наших тренеров ещё впереди, хотя выдающихся результатов могут добиваться только единицы.

«Тренеры, которые попали в десятку, долго работали, внесли существенный вклад в развитие футбола. Но их немного - также, как среди футболистов, есть хорошие, очень хорошие, а лучших два – Месси и Роналду. Не все одарены такими талантами и имеют такие достижения. Это не умоляет достоинство наших хороших тренеров, которые тоже добивались результата, может не такого большого. Надо уважать и поддерживать отечественную тренерскую школу. Будем надеется, у нас молодые тренеры тоже могут в будущем стать лучшими. Им есть с кого брать пример – великолепные футбольные наставники были в Советском Союзе: Симонян, Бесков, Ахалкаци. На рейтингах не надо зацикливаться, но к ним надо стремиться», - подчеркнул Валерий Газзаев.

В топ-10 рейтинга France Football вошли также тренеры Алекс Фергюсон (Шотландия), Арриго Сакки (Италия), Йохан Кройфф (Нидерланды), Хосеп Гвардиола (Испания), Эленио Эррера (Аргентина, Франция), Карло Анчелотти (Италия), Эрнст Хаппель (Австрия) и Билл Шенкли (Шотландия).

Валерий Лобановский восемь раз приводил киевское «Динамо» к победе в чемпионате СССР, шесть раз завоёвывал Кубок Советского Союза, дважды побеждал в европейском Кубке обладателей кубков и один раз выигрывал Суперкубок УЕФА. В составе сборной СССР он завоевал серебро чемпионата Европы 1988 года и бронзу Олимпийских игр 1976 года.

Виктор Маслов три раза становился чемпионом СССР с тем же киевским «Динамо», один раз с московским «Торпедо», а также выигрывал Кубок СССР: трижды с «Торпедо», дважды с киевским «Динамо» и один раз с ереванским «Араратом».