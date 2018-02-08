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Спорт

Газзаев: Пусть Норвегия следит за своим допингом!

8 Февраля 2018 в 15:42
Газзаев: Пусть Норвегия следит за своим допингом!

Депутат Госдумы в эфире НСН возмутился заявлением президента Федерации футбола Норвегии о российской сборной.

Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свенсен призвал ФИФА более активно расследовать возможное употребление допинга в российском футболе и в случае необходимости отстранить сборную России от участия в домашнем чемпионате мира 2018 года.

Депутат Государственной Думы и заслуженный тренер России Валерий Газзаев в эфире НСН раскритиковал это заявление.

«Я думаю, это очередной провокационный вброс. Принимать всерьез их обвинения не стоит. Возможно, из-за того, что Норвегия ничего не добилась в футболе, она хочет хоть как-нибудь прославиться на этом поприще», - добавил он.

В Минспорте раскрыли, зачем норвежцам столько лекарств от астмы на Олимпиаде

Депутат Госдумы напомнил о недавней информации о том, что норвежская сборная привезла на Олимпиаду 6000 доз лекарств от астмы.

«Норвегия пусть сама за собой смотрит. Они привезли с собой на Олимпиаду 6 тысяч доз лекарств от астмы. У нас складывается впечатление, что от них одни астматики на Игры приехали», - заявил он.

Ранее сообщалось, что норвежские спортсмены, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, привезли с собой свыше 6 тыс. доз лекарственных препаратов от астмы. Представители медицинской службы сборной Норвегии заявили, что большую часть препаратов они взяли «про запас».

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