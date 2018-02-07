В Минспорте раскрыли, зачем норвежцам столько лекарств от астмы на Олимпиаде

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В эфире НСН информированный источник в ведомстве рассказал, как норвежцы намереваются использовать лекарства в качестве допинга.



Более шести тысяч доз лекарств от астмы привезли спортсмены сборной Норвегии на Олимпийские игры, которые стартуют в Южной Корее 9 февраля. В медслужбе сборной пояснили, что препараты предназначены для тех спортсменов, которые здоровы, а страдающие астмой атлеты будут использовать собственные лекарства.



В эфире НСН информированный источник в Минспорте РФ рассказал, как действующие вещества в составе таких препаратов влияют на выносливость и, соответственно, на результат спортсмена на старте.

«В терапии бронхиальной астмы используются b2-органисты (органические или синтетические стимулирующие вещества – прим. НСН). Они не только расширяют просвет бронхов, но и стимулируют мышечную активность. То есть, способствуют выработке и появлению у человека дополнительной выносливости. Так что это - стимулятор. Здоровому человеку, не страдающему астмой, с точки зрения расширения бронхов, никакого эффекта от них не будет, он будет потреблять то же самое количество кислорода. А вот мышечная активность и выносливость у человека увеличивается. Средне статистически, на каждых 10 километрах b2-органисты позволяют профессионалам выигрывать дополнительно от 10 до 25 секунд времени», - пояснил он.

Также при бронхиальной астме используются глюкокортикоиды – стероидные гормоны, добавил он. Они обладают противовоспалительным эффектом, позволяют снизить болевую чувствительность.

«Усталость - это своеобразная форма боли. Таким образом, глюкокортикоиды позволяют снизить болевой порог и немного увеличить выносливость. Вот такой легкий обман существует в спорте», - отметил источник в ведомстве.

По его словам, применение этих препаратов в большом спорте приобретает уже массовое значение.

«Это так называемое орудие в руках антидопинговых служб, которое позволяет создать непропорциональность в использовании препаратов. И одним запрещать их использовать, потому что неправильно оформлена процедура получения диагноза или еще по каким-то причинам. А другим, напротив, разрешать», - сказал собеседник НСН.

В случае со сборной Норвегии, по его словам, возникает серьезный перебор с точки зрения процента людей в команде, которые становятся астматиками.

«Вызывает подозрение, как им формируют эти диагнозы. Хотя, с точки зрения требований WADA, все оформлено правильно, у них у всех терапевтическое заключение оформлено. А вот с точки зрения требований, как им выписали препараты, каким образом они стали астматиками – здесь очень много вопросов», - отметил источник.

В медслужбе норвежской сборной также отметили, что взяли лекарства на всякий случай и большую часть партии намерены увезти обратно, сообщает NRK.

Напомним, в превышении максимальной дозы разрешенного к использованию препарата от астмы «Вентолина» летом 2016 года был уличен норвежский лыжник Мартин Сундбю. Он был дисквалифицирован на два месяца и лишен победы в Кубке мира сезона-2015/16, сообщает ТАСС. Препараты от астмы также принимала шестикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген – она получила терапевтическое исключение от Международной федерации лыжного спорта.

Также известно, что в Пхёнчхан сборные Финляндии и Швеции привезли по 10 ингаляторов без небулайзеров. Еще 30 ингалятор привезла Германии - они предназначены не только для участников Олимпиады, но и для паралимпийцев.