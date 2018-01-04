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Виталий Мутко официально исключен из оргкомитета «Россия-2018»

4 Января 2018 в 17:26
Виталий Мутко официально исключен из оргкомитета «Россия-2018»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко официально покинул оргкомитет Чемпионата мира по футболу 2018 года. Распоряжение правительства об исключении Мутко опубликовано 4 января на портале правовой информации.

Председателем оргкомитета «Россия-2018» вместо Мутко назначен Алексей Сорокин, который также является гендиректором организации.

О решении Виталия Мутко выйти из оргкомитета ЧМ-2018 стало известно 27 декабря. При этом сообщалось, что он продолжит курировать подготовку регионов к Мундиалю и курировать строительство всей необходимой инфраструктуры.

 

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