Виталий Мутко официально исключен из оргкомитета «Россия-2018»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко официально покинул оргкомитет Чемпионата мира по футболу 2018 года. Распоряжение правительства об исключении Мутко опубликовано 4 января на портале правовой информации.

Председателем оргкомитета «Россия-2018» вместо Мутко назначен Алексей Сорокин, который также является гендиректором организации.

О решении Виталия Мутко выйти из оргкомитета ЧМ-2018 стало известно 27 декабря. При этом сообщалось, что он продолжит курировать подготовку регионов к Мундиалю и курировать строительство всей необходимой инфраструктуры.