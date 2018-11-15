Газзаев назвал бредом идею ограничения зарплат молодых футболистов

Депутат в эфире НСН посчитал небылицами попытку РПЛ ограничить денежные выплаты молодым футболистам.

Зарплаты молодых футболистов могут ограничить. Об этом рассказал президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. По его словам, это может стимулировать игроков выигрывать конкуренцию у одноклубников, если им захочется расти в данном виде спорта. Как подчеркнул Прядкин, ранее обсуждался вопрос установки верхнего потолка зарплат, но клубы инициативу не поддержали, сообщает «Коммерсант».

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«Бред какой-то. Пусть лучше думают, как улучшить качество футбола и результаты на международной арене клубного футбола в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а не придумывают какие-то небылицы», - считает депутат.

Напомним, ранее Народный артист России Михаил Боярский, известный как ярый болельщик питерского «Зенита», в эфире НСН заявил, что футбол является целью жизни, а не средством для зарабатывания денег.