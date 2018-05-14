Боярский: Семак научит «Зенит» играть не ради денег

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В эфире НСН народный артист, известный болельщик петербургского ФК поддержал кандидатура Сергея Семака на пост наставника «Зенита» вместо Роберта Манчини.

В опросе по выбору нового главного тренера футбольного клуба «Зенит» лидирует экс-игрок петербургского ФК и ныне наставник «Уфы» Сергей Семак. Голосование было запущено в официальном сообществе «Зенита» в «ВКонтакте» после того, как футбольный клуб досрочно разорвал контракт с главным тренером Робертом Манчини.



Народный артист России Михаил Боярский, известный как ярый болельщик питерского «Зенита», в эфире НСН заявил, что поддерживает кандидатуру Семака и уверен, что экс-футболист клуба знает, как наладить игру в команде.

«Я не участвовал в голосовании, но поддерживаю всех, кто голосует за Семака. Он знает команду изнутри, сам - замечательный футболист. Он знает мировоззрение русского человека и команды «Зенит», - отметил Боярский.

По словам болельщика петербургского клуба, главной задачей нового наставника «Зенита» станет стабилизация ситуации внутри команды. «Семаку не нужно ничего поднимать - ему нужно стабилизировать. Не нужно рваться за первыми местами. Это все глупости, дилетантские разговоры. Семак призван для того, чтобы сделать команду, а какое место она займет – не имеет значения. Должна быть азартная, молодая, толковая, умная команда, желающая играть. Потому что все-таки футбол - это цель, а не средство для зарабатывания денег», - подчеркнул народный артист.

Боярский признался, что не сожалеет о том, что Роберто Манчини прекратил сотрудничество с «Зенитом», и не связывает с работой итальянца пятое место в турнирной таблице чемпионата России, на котором финишировали петербургские футболисты в этот раз. «Пятое место – это то место, которое занимает в этом году «Зенит». Не выше и, слава Богу, что не ниже», - отметил собеседник НСН.

Сергей Семак вошел в состав «Зенита» в августе 2010 года и завершил работу в клубе в качестве футболиста в 2012 году. С 2013 года спортсмен вошел в тренерский штаб петербургского ФК и был помощником Лучано Спаллетти. Затем, после увольнения итальянца, Семака назначили исполняющим обязанности главного тренера «Зенита». После он уступил место Андре Виллашу-Боашу, оставшись в его штабе. После ухода португальца Семак продолжил работу в тренерском штабе румына Мирчи Луческу.

Кроме Семака, в опросе также фигурирует главный тренер итальянского «Наполи» Маурицио Сарри, наставник донецкого «Шахтера» Паоло Фонсека, возглавляющий сборную Аргентины Хорхе Сампаоли и главный тренер аргентинского клуба «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо.

Роберто Манчини проработал в «Зените» менее года. Ранее итальянские СМИ сообщали о его намерении досрочно прекратить сотрудничество с петербургским ФК и возглавить сборную Италии, а также, что в случае ухода тренер серьезно потеряет в деньгах – годовая зарплата в «Зените» у Манчини составляла 6 млн евро, а в сборной Италии – 2 млн евро.